Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy Filmfesztiválon

Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal a pénteken záruló Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválhoz kapcsolódó filmvásáron, ahol 25 magyar stúdió negyven projektje van jelen.

A franciaországi Annecy-ban kedden kezdődött a világ egyik legjelentősebb animációs fesztiválja. A mustra idején tartott filmvásáron a magyar stúdiók közül több személyesen is képviseltette magát, míg a többiek munkái kiadványban mutatkoztak be a közönségnek – közölte az MTI-vel pénteken a Magyar Művészeti Akadémia (MMA).

A stand láthatóvá tette a magyar animációs kínálatot a gyerekek vagy a felnőttek számára animációs filmeket készítő műhelyeken át a külföldi vállalatokat segítő cégeken keresztül a befektetőket és koprodukciós partnereket kereső cégekig.

A fesztivál hivatalos programjába idén négy magyar film került be: a Sellők és rinocéroszok Traub Viktória rendezésében, a Kelen Bálint rendezte Xamarim, Varga Tímea Még nem című filmje és Hegyi Olivér Take me please című alkotása. 2010 óta számos magyar animációs film szerepelt már sikerrel a fesztiválon, köztük Dell’Edera Bálint Balkon című filmje 2016-ban a zsűri különdíjával távozott.

Az animációs fesztiválhoz kapcsolódó Nemzetközi Animációs Filmvásáron való megjelenést a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (NMHH), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME), a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) együttesen támogatta.