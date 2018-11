Elkészült a Magyar Zene Háza élményalapú zenei nevelést támogató tartalmi koncepciója

Elkészült a Magyar Zene Háza élményalapú zenei nevelést támogató tartalmi koncepciója, amely a saját élményeken keresztül ösztönzi a zene szeretetére és művelésére a közönséget.

A Magyar Zene Háza építési munkálatai a nyár végén kezdődtek Fudzsimoto Szu japán sztárépítész tervei alapján. Az új ismeretterjesztő központ várhatóan 2020 végén nyitja meg kapuit – közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó cég hétfőn az MTI-vel.

Az oktatási, múzeumi intézményként és koncerthelyszínként is funkcionáló intézmény felépítésével egy olyan élményalapú zenei ismeretterjesztő központ jön létre, amely a klasszikus és a könnyű zene terén egyaránt megkerülhetetlen lesz az alapfokú zenei oktatásban. A kiállítási és edukációs programot zenészek, múzeumpedagógusok, zenetörténészek és látványtervezők dolgozták ki.

A zenei csodák palotájában egy helyen összpontosul a kiállítás, az élő zene és a zenepedagógia hármasa, s mindenféle zene megszólal majd a gregoriántól Eötvös Péterig, a népzenétől a cigányzenén át a jazzig, a Beatlestől az LGT-ig.

A ház föld alatti szintje a kiállítások tere, ahol egy állandó zenetörténeti tárlat vezeti végig a látogatókat interaktív és látványos technikai megoldásokkal a zene fejlődésének útján.

Az időszaki kiállítások mellett az egyedülálló élményt nyújtó hangdóm is itt kap helyet, amely egy speciális, félgömb alakú kupolatérben különleges hang- és vetítéstechnikával hoz létre változatos hangtereket. Az épület földszintjén előadótermek és egy szabadtéri színpad található, az emelet a zenepedagógia és a digitális könyvtár helyszíne lesz.

Az állandó kiállítás tematikus sétákkal, átélhető, bejárható hangélményekkel, ritmusokkal, az egyetlen hangtól a többszólamúság értelméig, a szív dobbanásának alapritmusától az összetettebb ritmusvilágig számtalan felfedeznivalót kínál.

Az interaktív attrakciók során kis segítséggel saját zenét is szerezhet a látogató, másutt megismerheti a különböző tájegységekre jellemző hangzásvilágot. Mindezt már az okostelefont használó digitális nemzedék számára legérthetőbb magyarázatokkal, eszközökkel. Az első időszakos kiállítás a magyar könnyűzene 1957-től 1992-ig tartó történetét mutatja majd be.

„A Magyar Zene Háza zenetörténeti állandó kiállítása a zene egyetemes nyelvét mutatja be, a magyar dallamvilág, a hihetetlen gazdag népzenei kincsünk azonban hangsúlyosan lesz jelen, hiszen ez a mi élő zenei anyanyelvünk, s ebből kiindulva kerülhetünk közelebb a zene világához. A földalatti szinten kialakított kiállítótérben a legmodernebb technika alkalmazásával mutatjuk be, hogy a zene valójában életünk minden pillanatában, a bölcsőtől a sírig jelen van, elkísér. Nemcsak a vájt fülűeknek készül ez a Ház, családokra, csoportokra, egyéni látogatókra, zeneértőkre és érdeklődőkre is készülünk. Célunk az, hogy azt a magyar zenei tudást, műveltséget, amely híressé tett bennünket a világban, itt újra felfrissítsük, ápolni segítsük, s a lehető legszélesebb körnek megmutassuk, micsoda pluszt kap az életben az, aki a zene nyelvén is ért” – idézi a közlemény Batta András, a Magyar Zene Háza szakmai munkacsoportjának vezetője szavait. A koncepcióról kisfilm is készült, amely IDE kattintva érhető el.

A Magyar Zene Háza már most is foglalkozásokkal várja az érdeklődőket külső programjain, így a Hangműhely rendezvénysorozaton az A38 Hajóval együttműködésben szerveznek programokat.