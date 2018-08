Elhunyt Székhelyi József színművész

Elhunyt 71 éves korában Székhelyi József Jászai Mari-díjas színművész, rendező – tudatta Facebook-oldalán az Élet Menete Alapítvány, amelynek a művész az egyik alapítója volt.

Székhelyi Józsefet súlyos betegség után érte a halál szerdán. Székhelyi Józsefet a Madách Színház és Szeged önkormányzata saját halottjának tekinti, temetéséről a családdal egyeztetve intézkednek.

Székhelyi József 1946. november 24-én született Budapesten. Pályafutása alatt játszott a kecskeméti Katona József Színházban, a Madách Színházban, a Nemzeti Színházban, a Pesti Magyar Színházban, az Arizona Színházban és a Soproni Petőfi Színházban. 2003 és 2008 között főigazgatóként irányította a Szegedi Nemzeti Színházat és a Szegedi Szabadtéri Játékokat.

A Madách Színház közleményében felidézte, hogy a Jászai Mari-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével és Tisztikeresztjével kitüntetett színművész 1971-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd a kecskeméti Katona József Színházba szerződött.

1983-ban lett a Madách Színház tagja, ahol haláláig igen sok sikeres szerepet játszott. Többek között Shakespeare Tévedések vígjátékában, a Szeget szeggelben, Drizic Dundo Maroje című művében vagy Brecht Koldusoperájában láthatta őt a közönség. Székhelyi József keltette életre a gyermekek kedvencét, Vuk nagybátyját, Karakot is.

„Székhelyi József hosszú, súlyos betegsége alatt sem hagyta magára közönségét, még idén júliusban is játszott a Szerelmes Shakespeare című produkcióban” – olvasható a Madách Színház közleményében.

„Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata és a Szegedi Nemzeti Színház mély megdöbbenéssel értesült Székhelyi József színművész, a Szegedi Nemzeti Színház korábbi igazgatója, Szeged város Pro Urbe-díjas művésze haláláról” – közölte a helyhatóság az MTI-vel.

„Már gyerekként úgy éreztem, hogy az Isten engem színésznek teremtett. Ezzel a mániámmal azóta sem szakítottam” – vallotta egy interjúban némi öniróniával.

Budapesten 1946. november 24-én. Édesapja közgazdász volt, édesanyja pedagógus. Székhelyi József a Kölcsey Gimnáziumban tanult, az érettségi után a színművészeti főiskolára jelentkezett, de nem vették fel. Nyomdásztanuló lett, két év alatt megszerezte az ofszetgépmesteri képesítést. Közben ismét jelentkezett a színművészetire, ahová azonban csak a harmadik jelentkezésre vették fel. 1971-ben diplomázott, majd öt évadot a kecskeméti Katona József Színházban töltött, ahol többek között játszott a Hamletben, Az ügynök halálában, a Mandragógában és a Trolius és Cressidában is.

1975-ben a budapesti Madách Színház társulatának tagja lett, ahonnan négy év után a Nemzeti Színházhoz került, majd 1983 és 1994 között ismét a Madách Színház társulatának tagja volt. Közben 1992-93-ban az Arizona Színházban is játszott, 1994 és 1998 között pedig a soproni Petőfi Színház tagja volt. 1998-ban ismét a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek 2003-ig volt tagja.

Ugyanebben az évben sikerrel megpályázta a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói posztját, amelyet 2008-ig töltött be. Direktori működése alatt nyílt meg Szegeden a Kisszínház, volt egy felújítás a Nagyszínház épületében és jelentősen megfiatalodott a társulat is. Ugyanebben az időszakban főigazgatóként irányította a Szegedi Szabadtéri Játékokat is. A színháztól 2008 májusában az Írásba adom című önálló szerzői estjével búcsúzott el.

Székhelyi József 2013-ban nyugdíjba vonult, majd 2014-től a Veresegyházon található Veres 1 Színház tagjaként folytatta a színészi hivatást.

Színészként számos nagysikerű darabban szerepelt (Madách: Az ember tragédiája, Molnár Ferenc: Játék a kastélyban, Albee: Kényes egyensúly, Miller: Pillantás a hídról), tévésorozatokban is játszott (Kémeri, Kisváros, Szomszédok, Valaki kopog, Angyali történetek, Őrjárat az égen). Közkedvelt szinkronszínész is volt, a Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével készült Kincs, ami nincsben ő volt Anulu magyar hangja, A Simpson család című sorozatban Homer Simpson is az ő hangján szólalt meg. Hangoskönyveket is készített, Mikszáth Kálmán A fekete város és Graham Greene Utazások nagynénémmel című művét is ő szólaltatta meg.

A rendszerváltás után közéleti szerepet is vállalt, 1990-ben és 1998-ban az Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) országgyűlési képviselőjelöltje volt.

Művészi tevékenységéért 1985-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 1995-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét, 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. 2018-ban a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) Radnóti Miklós-díját kapta.