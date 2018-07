Életműkoncertet ad Budapesten a Smokie

Mostanában igen sűrűn, ha nem is naponta, de félhetente kapunk hírt egy-egy újabb „legenda”, több évtizede a pályán lévő énekes vagy együttes Budapestre érkezéséről vagy újbóli visszatéréséről. Minap a nemrég a turnézástól visszavonult, a magyar közönségtől is elköszönt katalán tenor, José Carreras jelentette be, hogy egyéni színpadi fellépéseket még vállal, és decemberben már jön is.

Pár nap múlva, pont a 80. születésnapján jött a hír, hogy a mezítlábas orgonakirálynő, Rhoda Scott novemberben „hazalátogat” és másnap, a 90 éves Ennio Morricone filmzeneszerző sajtóirodája közölte, hogy az öregúr nem tud meglenni a közönség nélkül, és január vége felé nagyszabású koncertet tervez Budapesten. Történik mindez azután, hogy az idei VOLT fesztiválon a Depeche Mode és az Iron Mai­den is megtisztelt bennünket színpadi látvánnyal, hangerővel, húrtépéssel.

Ilyen előzmények után meg sem lepődöm, hogy több mint 50 éves pályafutásának összefoglalásaként szimfonikus zenekarral, óriáskivetítővel és különleges látványvilággal megfűszerezett életműkoncerttel jelentkezett be november 28-ra a brit legenda, az 1965-ben alakult Smokie!

A Smokie életművének helye ott van a Beatles, a Rolling Stones, a Queen és az AC/DC mellett, ezzel lehet persze vitatkozni, de a rajongók kitartó szeretete és a számtalan sláger alátámasztja a kijelentésemet.

Living Next Door To Alice, Needles And Pins, Oh Carol, I’ll Meet You At Midnight, If You Know How To Love Me (a dal, ami 1975-ben az egész világon híressé tette a bandát), Do Not Play Your Rock ’n’ Roll To Me, Lay Back In The Arms Of Someone, Something’s Been Making Me Blue, Wild Wild ­Angels, Mexican Girl, For A Few More Dollars, Take Good Care Of My Babe – reménykedjünk, hogy az ősszel élőben élvezhetjük valamennyit a Papp László Budapest Sportarénában, miközben a háttérben kuriózumnak számító fotó- és videóbejátszások lesznek láthatóak pályafutásuk fél évszázadából.

A szimfonikus hátteret az Óbudai Danubia Zenekar szolgáltatja, a vendég a cseh Maybe zenekar lesz.

A Smokie jelenlegi felállása: Mike Craft – szólóének, ritmusgitár, Mick McConnell – szólógitár, vokál, Terry Uttley – basszus, vokál, Steve Pinnell – dob, Martin Bullard – billentyűsök.