Elektronikus zenei fesztivál a Várkert Bazárban

Ismét megrendezik a Telekom Electronic Beats Festivalt Budapesten. Az elektronikus zenei esemény helyszíne szeptember 13-tól 15-ig a Várkert Bazár és környéke, az idei fellépők között lesz mások mellett Ben Klock, Ame és Dixon, tINI, Ben UFO és Floating Points.

Az első Electronic Beats Fesztivál tizenkét évvel ezelőtt valósult meg Budapesten, azóta az őszi house és techno klubszezon egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát – írták a szervezők az MTI-nek.

A tájékoztatás szerint az idei fesztivál húzóneve a berlini technotemplomként emlegetett Berghain vezér-rezidense, Ben Klock. A dj-ről azt tartják, képes belopni szettjeibe művésziességet, sőt érzelmeket, amiket nem feltétlenül kapcsolnak ahhoz a kemény vonalhoz, amit képvisel. Ame és Dixon együtt alapították a rangossá vált Innervisions lemezkiadót, amelynek filozófiája szettjeiken is visszatükröződik: a funkcionális tánczenék tengeréből felhozni valami emelkedettebbet, ami nem fél a trance-ben gyökerező érzelmes melódiafolyamoktól sem.

A női frontot erősíti a müncheni tINI, akinek mindössze néhány év kellett ahhoz, hogy az első szárnypróbálgatásoktól eljusson Loco Dice kiadójának ernyője, a Desolat alá. A dj komoly elismeréseket gyűjtött be magának Ibizán, a londoni Fuse bulijain, az olasz Cocoricón, és volt Marco Carola turnépartnere is.

Fellép Ben UFO, a Hessle Audio kiadó társalapítója is, aki azon kevesek egyike, aki kizárólag a a dj-zésével csinált magának nevet a szakmában: a Rinse FM rezidens dj-je volt, és eleget tett a Fabriclive-, a Resident Advisor vagy az Essential Mix-felkérésnek is. A Floating Points néven alkotó Sam Shepherd az elektronika és a dzsessz házasításának szakembereként vonult be az elektronikus zene köztudatába, és 2016-ban már sikeresen fellépett az Electronic Beats Festivalon. A pultba állnak a rendezvényen a műfaj ismert stuttgarti képviselői, SHDW & Obscure Shape is.

Szintén zenél a Duna partján a hazai elektronika kiemelkedő csapata, a Zagar, amely idén új albummal érkezik, amelyen a hírek szerint afrikai és arab ütőhangszerek is szerepelni fognak.

A Telekom Electronic Beats Festival fontos célkitűzése, hogy a dj-orientált estéken túl az elektronikus tánczenéhez ezer szállal fonódó határterületeket is bemutassa. Így jön létre a fesztivál szombati napján a Lifestyle Market a Lakásvásárral közös szervezésben, illetve inspiratív zenei workshopokon és előadásokon is részt lehet venni.