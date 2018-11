Együttműködési megállapodást kötött az MTA egy kínai kutatóközponttal

A tudományos munka elmélyítése érdekében együttműködési megállapodást kötött a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, valamint a kínai tunhuangi kutatóközpont (Dunhuang Research Academy) hétfőn Budapesten.

A megállapodást Monok István főigazgató és Lo Hua-csing igazgatóhelyettes írta alá az MTA székházában.

„Büszkék vagyunk arra, hogy magyar emberek is részt vettek Tunhuang és környékének geológiai, földrajzi, néprajzi, nyelvészeti feltárásában” – fogalmazott Monok István köszöntőjében, hozzátéve, hogy az expedíciók emlékeiből az együttműködés jegyében kiállítás nyílik hétfőn Magyarok a Selyemúton címmel. A Góbi sivatag szélén fekvő Tunhuang a Selyemút karavánjainak fontos megállóhelye és ellenőrző pontja volt.

Monok István kitért arra, hogy az Akadémiai Könyvtár alapítása óta folyamatosan gazdagodó Keleti Gyűjteménnyel rendelkezik. Ezen belül számos olyan kézirathagyaték is található, amely a világon egyedülálló. Kína az egyik nagyhatalom, amelynek emlékeit megőrizték a gyűjteményben.

Így az akadémia alapítójának idősebb fia, gróf Széchenyi Béla által vezetett expedíció (1877-1880) írásos emlékeinek jelentős részét is a könyvtárban őrzik, emellett Stein Aurélnak (1862-1943) a Selyemút mentén folytatott több évtizedet felölelő régészeti és kartográfiai munkásságának hagyatéka is az intézményben található. A Magyarországon őrzött hagyaték mellett a British Museumban is találhatóak dokumentumok az expedíciókról – tette hozzá.

A főigazgató szerint, ahhoz, hogy ténylegesen megismerjék, mi van ezekben a dokumentumokban, a magyar szakértők mellett szükség van azoknak a kínai szakértőknek a tudására, akik ott élnek. Ez alapozta meg az együttműködést a két intézmény között – mondta.

Beszámolt arról, hogy a megállapodás keretében augusztusban kiállítást rendeztek Tunhuangban Széchenyi Béla expedíciójának hagyatékából, amelyet helyi anyagokkal egészített ki a kínai intézmény. Jövő májusban pedig nemzetközi tudományos konferenciát rendeznek a tunhuangi emlékekről európai tudományos központok szakértőivel. Ezután digitalizálni fogják Stein Aurél hagyatékát, amely így a világ összes kutatójának rendelkezésére állhat majd. A megállapodás keretében 2020-ban Tunhuangban nemzetközi konferenciát rendeznének, majd 2022-ben a Szépművészeti Múzeum a kínai kutatóközponttal egy nagyszabású kiállítást rendez.

Lo Hua-csing arról beszélt, hogy a Selyemút – Kínát a Földközi-tenger mellékével összekötő eurázsiai közlekedési útvonal – a Nyugat és a Kelet nagy civilizációinak találkozási pontja volt. Széchenyi Béla 1879-ben vezetett expedíciója eljutott Tunhuang környékére és hozzájárult az emlékek feltáráshoz, utána pedig Stein Aurél folytatta elődeinek munkáját. Így az azóta a világörökség részeként számon tartott barlangszentélyek a nagyközönség számára széles körben ismertté váltak. A felfedezések során keletkezett dokumentumok megismerésére, a tudás elmélyítésére hozták létre a megállapodást.

A tájékoztató szerint az MTA Könyvtár Keleti Gyűjteményének és a PAIGEO Alapítvány közös rendezésében megvalósuló kiállítás a Széchenyi-expedíció 140. és Stein Aurél halálának 75. évfordulóján történeti fotók, valamint térképek, levelek, kéziratok, korabeli és modern kiadványok, filmek segítségével kalauzolja el a látogatót a felfedezések helyszíneire, köztük a terület leghíresebb művészeti emlékéhez, az Ezer Buddha barlangtemplomokhoz, melynek legújabbkori felfedezésében e magyar utazók és tudósok játszottak úttörő szerepet. A tárlat január 7-ig tekinthető meg az Ybl Budai Kreatív Házban. A tárlat szakmai partnere a tunhuangi kutatóközpont.