Egymillió látogatója volt a Munkácsy-kiállításnak az Ermitázsban

Rekordot döntött a szentpétervári Ermitázs Múzeumban rendezett Munkácsy-kiállítás, amelyet bő három hónap alatt egymillióan tekintettek meg a Néva-parti városban – közölte a kiállítás kommunikációjával foglalkozó ügynökség kedden az MTI-vel.

A jegyeladási adatokból kikövetkeztetett egymilliós látogatószám jelentős mértékben hozzájárul Munkácsy Mihály külföldi újrafelfedezéséhez.

A közlemény idézi Pákh Imre műgyűjtőt, aki felidézte, hogy Szentpétervár előtt eddig hat alkalommal – Munkácson, Csíkszeredán, Bécsben, Pekingben, Sanghajban és Moszkvában – rendeztek külföldön a magyar festőóriás műveiből tárlatot. Mindegyik nagy sikert aratott, a látogatószám azonban nem haladta meg a 300 ezret, de most végre sikerült elérni az egymilliós álomhatárt – hangsúlyozta.

Az Ermitázs legrangosabb helyszínén, a Miklós-teremben bemutatott, 65 művet felvonultató anyagból Munkácsy Mihály korai népi életképfestészetét, a párizsi szalonképek világát és tájképfestészetét is megismerhették az érdeklődők. A kiállított festmények a Magyar Nemzeti Galériából és Pákh Imre magánygyűjteményéből érkeztek a városba. A sikernek köszönhetően a tervek szerint Munkácsy képei Párizsban és New Yorkban is láthatók lesznek.