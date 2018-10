Egyedülálló kiadvány mutatja be Budafok-Tétényt

Hol található Budapest legnagyobb szőlőskertje? Mi történt a budatétényi HÉV-vel? A „Budafok-Tétény 2018 – Tények, történetek, képek” címmel megjelent kiadvány Budapest XXII. kerületének történetét ismerteti egészen napjainkig – a könyvben, amelyet október 4-én mutattak be a budafok-tétényi Városháza Dísztermében, a fenti kérdésekre is választ kaphatunk.

Budafok-Tétény önkormányzatának megbízásából a kerület történelmét napjainkig feldolgozó könyv született négy, helyben élő, ismert szerző tollából, Janzsó János tanár, publicista szerkesztésében. A kiadvány külön tárgyalja a kerületrészek, Budafok (Promontor), Nagytétény (Tétény), Budatétény és a Baross Gábor-telep történetét. Célja, hogy bemutassa, hogyan lett az eredetileg több különálló településből mára a főváros egyik legizgalmasabb és legsokszínűbb kerülete, Budapest bornegyede, családbarát hely, kisváros a nagyvárosban – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

A közel kétezer éves múltra visszatekintő történelem megismerését rengeteg adat, egyedülállóan gazdag képanyag és sok-sok izgalmas történet segíti, amitől igazán élővé és olvasmányossá válik a mű. A könyvet olyan szerzők jegyzik, akik régóta Budafok-Tétényben élnek, így testközelből ismerik a kerületet – a korábbi kiadványokhoz képest a kutatásaik eredményeit is közzéteszik, köztük sok, eddig nem ismert adattal. Teljesen új a kerület rendszerváltozás utáni történetének a feldolgozása.

A könyv a kerületben élő lokálpatriótákon túl az újonnan beköltözőknek és a turistáknak is hasznos olvasmány lehet, hiszen különleges történelmi adatgazdagságán túl gyakorlati tudnivalókat is tartalmaz. Sorra veszi a köz-, az egészségügyi, az oktatási és a kulturális intézményeket és a helyi nevezetességeket is, így a hétköznapokban is nagy hasznát vehetjük.

A kiadvány egyik legizgalmasabb része a „Séták, kirándulások” című fejezet, melyben tematikus sétaútvonalakat ajánlanak a szerzők – a könyv októberben háromállomásos miniturnéra indul Budafok-Tétényben: Rózsavölgyben, Nagytétényben és Budafokon tartanak bemutató esteket, hogy mindenkihez közel hozzák az új kiadványt.