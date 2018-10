Egy párizsi magyar műterem titkai

Megnyílt a Csernus és a Montmartre című kiállítás a Várkert Bazár Testőrpalotájában

Csernus Tibor nemcsak a magyar, hanem az egyetemes festészet jelentős alkotója, bár Magyarországon hosszú ideig kevéssé volt ismert, mert 1964 óta Párizsban élt, és első magyarországi kiállítását 61 éves korában, 1989-ben rendezték. A Várkert Bazárban most megnyílt tárlat egyik fontos célja lehet, hogy a világhírű festő végre itthon is méltó helyre kerüljön, egyre többen megismerjék és foglalkozzanak vele.

A Csernus és a Montmartre – Egy műterem titkai című kiállításon Csernus Tibor (1927–2007) alkotói világába, festői módszerébe tekinthetünk be, és a festő műtermének megidézésén túl számos dokumentumot, fényképet és makettet is láthatunk.

A kiállítást rendező Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (Kogart) és Csernus Tibor kapcsolata hosszú időre nyúlik vissza, a festő halála után a Kogart Ház vásárolta meg és szállíttatta Párizsból Magyarországra a festő hagyatékát. A Várkert Bazár Testőrpalotájában megtekinthető kiállítás az 1927-ben Kondoroson született festő valamennyi alkotói korszakát bemutatja a tanulmányoktól, vázlatoktól kezdve egészen a kész művekig, különösen a párizsi művészi életet, a legendás bateau-lavoiri műterem világát. Csernus festészeti stílusára leginkább a szürrealizmus, hiperrealizmus jellemző, élete végén pedig expresszív jegyeket is mutattak az alkotásai.

A kiállítás tematikus felosztásának köszönhetően az életmű eddig kevésbé ismert részeit is felfedezhetjük, ilyen például Csernus Tibor könyv-­illusztrátori tevékenysége – többek között Edgar Allan Poe írásaihoz készített illusztrációkat –, valamint a technika iránti rajongása. Csernus számos repülő- és tengeralattjáró-modellt készített, és ezek a járművek később megjelentek a festményein is, sőt némelyik köré valóságos magánmitológiát épített.

A festőt leginkább Párizs, a kávézók, a műtermek világa és a forgalmas utcák képe ihlette meg, ezek a francia fővárosban töltött több mint négy évtizeden át folyamatosan megjelentek a képein. A festményeken megfigyelhetjük a festő stílusának változását és a város képének alakulását is.

A külső tér ábrázolásán túl jelentősek Csernus műteremrajzai is, amelyek szinte a szürrealitásba hajló módon mutatják be a művész belső vizuális világát, alkotóterét. A festő önarcképeinek sorozatából pedig egy sajátos vizuális napló áll össze, amely intenzív jelenvalóságával szinte bevonja a szemlélőt a képekbe.

A tárlaton a festő Caravaggio-korszakából is megtekinthetünk néhány alkotást, de láthatók aktjai és aktvázlatai is. A kiállítás struktúrájának köszönhetően pontosan végigvezethető, hogy ezeket a tanulmányokat a festő hogyan használta fel későbbi, nagyobb szabású munkáiban. A tárlat legnagyobb erénye talán az, hogy az alkotói folyamatot is pontosan bemutatja, végigkövethetjük, hogyan áll össze Csernus szerteágazó életműve egy nagy egésszé.

Mindezt a kiállítás zárásaként a harmadik emeleten berendezett műterem koronázza meg, amelyet eredeti berendezési tárgyakból, többek között a festőállványából, az utolsó éveiben használt gurulós festőszékéből állítottak össze.

A kiállítás 2019. január 27-ig látogatható a Várkert Bazárban.