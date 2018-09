Egy erős gondolat mentén

Önálló rendezvénnyé nőtte ki magát a magyar népdal napja Martonvásáron

„Nem táncháztalálkozót szerettem volna létrehozni, hanem olyan szabadtéri rendezvényt, ahol akár több ezren átélhetik az autentikus népzene, a népdalok varázsát” – állítja Kunos Tamás a hétvégén ötödször megrendezendő magyar népdal napjának művészeti vezetője, a Csík Zenekar tagja. Amint azt a Kossuth-díjas alkotó elmondta, mintegy kétszázötvenezerre tehető a Kárpát-medencei magyar népdalkincs, a martonvásári találkozó ezt a gazdag hagyományt szeretné sokszínűen bemutatni.

Kunos Tamás, a magyar népdal napjának művészeti vezetője, a Kossuth-díjjal kitüntetett Csík Zenekar tagja nagyon messziről érkezett a népzenébe, hiszen jellemzően nem hagyományőrző közegben nőtt fel.

Mint magáról fogalmaz: kecskeméti flasztergyerek volt. Tizennégy évesen, amikor a jászberényi zenés-táncos táborba került, a brácsa és a néptánc megérkezett az életébe. Olyan erős közösségbe került, és olyan impulzusokkal hatott rá a népzene összetartó köre, hogy nem volt kérdés: ezt az utat választja.

Az autentikus népzenével az élete része lett az értékőrzés, amelyben a tánckultúra ápolása, az anyanyelv és a zenei hagyomány megtartása egyenlő erővel bír. Kunos Tamásban régóta érett a népzene szélesebb körben való terjesztése, de nem akart táncháztalálkozót létrehozni, inkább olyan szabadtéri rendezvényben, családi programban gondolkodott, ahol akár több ezren átélhetik az autentikus népzene varázsát.

Az évek során a Csík Zenekar és Presser Gábor között szoros barátság alakult ki. Presser Gábor 2008-ban indította útjára a magyar dal napját, Kunos Tamást 2013-ban kérte meg arra, hogy szervezzen a népdalnak hasonló programot.

A magyar népdal napja mára Martonvásáron önálló rendezvénnyé nőtte ki magát. Mint Kunos Tamás mondja: erős gondolat mentén teszik a dolgokat, és immár saját brandként, értékteremtő közösséggel várják a látogatókat. Az idei találkozón lenyűgöző élményt nyújt majd az a tizenkét településről érkező, ötszáz gyermek alkotta kórus, akik március óta készülnek a fellépésre.

A népzene őrzőinek fellépésén túl a más művészeti ágakban megjelenő népi ihletettség is része lesz a programnak, hogy olyanok is megnyerhetők legyenek, akik nem a népzene felől közelítenek.

A szombati divatbemutató a kortárs divatban felbukkanó népi motívumokat vonultatja fel.

Idén Lajtha László népdalkutató munkássága előtt is tiszteleg a kétnapos találkozó, csaknem ezer zenész és énekes szólaltatja meg az autentikus népzenét. – Több olyan fellépő lesz, aki csak tiszta forrásból játszik: eljön a Tükrös Zenekar, akik a felső-Tisza-vidéki tájegységről hozzák el népdalkincsünket, és ott lesz az erdélyi Szászcsávási együttes is – avatott be Kunos Tamás.

Az év újdonsága, hogy a visegrádi négyek országaiból is vendégül látnak egy-egy különleges produkciót: vasárnap láthatók-hallhatók a négy ország közös kultúrájának megismerését szorgalmazó fellépések.

A Martonvásári Fúvószenekar lengyel, cseh, szlovák és magyar zeneszerzők műveiből ad elő. Szlovákiából érkezik Michal Noga és vonószenekara, akik hasonló virtuozitással és energiával játszanak, mint a kiemelkedő prímás, Pál István Szalonna.

Utóbbi a szombat esti rendhagyó prímástalálkozó egyik előadója. Ott lesz Iva Bittova cseh-morva hegedűs, énekesnő, a fesztivál záróeseményeként pedig a Magyar Állami Népi Együttes művészei A megidézett Kárpátok című előadásukkal a közép-európai népek táncpanorámáját viszik el Martonvásárra.

Az 1988-ban megalakult Csík Zenekar idén harmincadik évfordulóját ünnepli. A zenekar egyik alapítójaként Kunos Tamás hangsúlyozta: a magyar népdal napján nem kívánt ennek az évfordulónak hangsúlyt adni.

– Annyi vendég ölelte körül a harminc évet, hogy év végén két napon át is ünnepelünk: december 29-én és 30-án a Budapest Kongresszusi Központban lesz a Csík Zenekar nagykoncertje.