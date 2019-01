Dráma vagy szuperhősök?

Spanyol nyelvű is lehet a 91. Oscar legjobb filmje

A kedvenc és a Roma című filmet jelölte az Oscar-díjra a legtöbb, egyaránt tíz kategóriában az amerikai filmakadémia tegnap Los Angelesben. Magyar alkotást idén nem jelöltek.

Kezdjük az idei kedvencekkel! A Romával először nyerhet Oscar-díjat a Netflix által finanszírozott film, és közismert, hogy az Amerikai Filmakadémia tagjainak egy része azért idegenkedik a cégtől, mert arra ösztönzi a nézőket, hogy otthon és ne moziban nézzék a filmeket.

Az Alfonso Cuarón által írt és rendezett Roma című önéletrajzi ihletésű film mexikói–amerikai koprodukcióban készült. Története 1970–71-ben játszódik, és Cuarón mexikóvárosi gyermekkoráról szól. Az eseményeket egy velük élő takarítónő – igazából cseléd – életén keresztül láthatjuk. A fekete-fehér, spanyol nyelvű film címe Colonia Romára, a város egyik lakónegyedére utal, és már két Golden Globe-ot is elnyert a tavalyi díjátadón, ezért egyre valószínűbb, hogy jó pár Oscar-díjat is bezsebelhet a különböző kategóriákból, de a legjobb idegen nyelvű film díjáért is versenyez.

A kedvenc című történelmi vígjáték-drámát Jorgos Lantimosz rendezte. Az ír–brit–amerikai koprodukció a XVIII. század elején játszódik, és két unokatestvér kapcsolatát mutatja be, akik Anna királynő kegyeiért versengenek. Az Olivia Colman és Emma Stone főszereplésével készült film forgatókönyvét, díszleteit és rendezését is méltatták a kritikusok.

A legjobb film kategóriában nyolc alkotás versenghet az Oscar-szoborért, köztük a politikai felhangokkal teletűzdelt Fekete Párduc című Marvel-szuperhősfilm, amelyben egészen egyértelmű Trump-ellenes kiszólás is van: „de válságos időkben a bölcs hidakat épít, az ostoba falakat”, a Csuklyások: BlacKkKlansman című vígjáték, amelyben egy fekete rendőr beépül a hírhedt Ku-Klux-Klanba, a Bohém rapszódia – Freddie Mercury és a Queen történetéről szóló film, amelyet minden oldalról számos kritika ért –, A kedvenc vagy a szintén propagandaízű Zöld könyv, amelyben egy olasz–amerikai származású férfi egy afro­amerikai klasszikus zongorista sofőrjévé válik, akivel az 1960-as években végigkísér a turnéján – de ugyanígy a Csillag születik, az Alelnök és persze a Roma.

A legjobb színésznő Oscar-díjára Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (A kedvenc), Lady Gaga (Csillag születik) és Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?) esélyes. A legjobb színész kategóriában pedig Christian Bale (Alelnök), Bradley Cooper (Csillag születik), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Rami Malek (Bohém rapszódia) és Viggo Mortensen (Zöld könyv) közül kerülhet ki a díjazott.