Csutiné Schleer Erzsébet kapta a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat

Az építész a Mátyás király körúton 1994-ben épült Szent Gellért Hotel mértéktartó építészeti megformálásával, valamint annak magas színvonalú – részleteiben is elmélyült – megvalósításával alkotott kimagaslót.

A Székesfehérvár Közgyűlése által alapított elismeréssel azokat az építészeket tüntetik ki, akik 1990 után megvalósult alkotásuk révén hozzájárultak Fehérvár városképének fejlődéséhez, építészeti kultúrájának előmozdításához és az épített környezet minőségének javításához – írja a szekesfehervar.hu.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-ben alapította a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat a város egykori főépítésze máig ható, a város falain túlmutató építészeti, főépítészi munkásságának elismeréseként. A város számára kiemelten fontos, hogy a közösség kifejezze a megbecsülését azoknak az építészeknek, akik munkásságukkal hozzájárulnak Székesfehérvár építészeti kultúrájának magas színvonalú fenntartásához, fejlődéséhez. A szakmai díjátadón ezekkel a gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét dr. Cser-Palkovics András.

„Az idei díjazott egy olyan személyisége városunknak, akit szakemberként és a város polgáraként egyaránt tisztelnek. Csutiné Schleer Erzsébet szereti Székesfehérvárt. Miközben saját maga is alkot, elhivatottan védi a már meglévő értékeket. Ötletekkel halmozza el az önkormányzatot is annak érdekében, hogy ezek az értékek megmaradjanak, és a jövőben is kellő figyelmet kapjanak.”

Székesfehérvár polgármestere az ünnepségen mutatta be a frissen elkészült Székesfehérvár Településképi Arculati Kézikönyvet, amelynek első példányát adta át az alkotónak, aki maga a díjazott. „Ez a kézikönyv őrzi értékeinket, nekünk pedig arra kell törekednünk, hogy a jövőben is olyan építészeti alkotások szülessenek ebben a városban, amelyek a következő kötetekben méltó módon kerülhetnek be.„

Schmidl Ferenc alapelve volt, hogy az építészetben nem a stílus, hanem a minőség az elsődleges. A Schmidl Ferenc Építészeti Díj adományozásának is egyik legfontosabb értékmérője az épített környezet minőségi alakítása. Székesfehérvár Városa a fenti alapelv következetes képviselőjének, Csutiné Schleer Erzsébet építésznek adományozta idén a Schmidl Ferenc Építészeti Díjat, aki a Mátyás király körúti Szent Gellért Hotel (épült: 1994.) mértéktartó építészeti megformálásával, valamint annak magas színvonalú – részleteiben is elmélyült – megvalósításával alkotott kimagaslót. A díjat dr. Cser-Palkovics András polgármester adta át.