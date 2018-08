Csipások és Czilikák

A Kossuth Rádió kora reggeli műsora Kalotaszegről

A közmédia és a Hagyományok Háza közös műsora az augusztus 20-ai héten bánffyhunyadi és bogártelki muzsikusokat mutat be, és kalotaszegi muzsikák kerülnek a korongra.

A Kossuth Rádió „Hajnali”- Népzenei összeállítás korán kelőknek című műsora augusztus utolsó teljes hetén Kalotaszegre látogat, és muzsikus családokat, a bánffyhunyadi Csipásokat és a bogártelki Czilikákat mutatja be.

A Bánffyhunyad és Kolozsvár között elterülő vidék hagyományos zenei műveltsége rendkívüli volt. Egykor minden faluban saját muzsikusokat tartottak, akik zenéjükkel jelen voltak a közösség és az emberi élet nagy eseményein, az újszülött megkeresztelésétől a halotti torig. A zenészek, általában a cigányok voltak, akiket megbecsült a paraszti társadalom.

A zenészmesterség, ahogyan másutt, jellemzően családon belül öröklődött, így idővel nevezetes dinasztiák alakultak ki.

Kalotaszeg nyugati központjában, Bánffyhunyadon a legnevesebb muzsikusok a Varga családból kerültek ki. A dinasztia tagjai, akiket ragadványnevükön Csipásoknak is neveztek, idősebb Varga Ferenc prímástól, az Öreg Csipástól származtak. A balkezes hegedűs játékát néhány hangfelvétel is megőrizte az utókor számára, és az Erdély visszacsatolásakor készült Kalotaszegi Madonna című mozifilmben néhány táncos jelenetben is felbukkan bandájával, sőt egy egymondatos mellékszerepben a főszereplő „kisasszonyka” kedvenc nótája iránt érdeklődik.

A bogártelki muzsikusdinasztia, a Czilikák eredetileg a közeli Türéről származott. Bogártelke lakossága, amely a XX. század első éveiben nem tett ki ötszáz léleknél többet, az I. világháború utáni években döntött arról, hogy közös munkával, kalákában házat épít, és a türei cigánymuzsikusok közül néhányat a saját falujába hív lakni.

Az így bogártelkivé lett Czilika család két legismertebb prímása Czilika János és Boros Samu édestestvérek voltak, de egyikük anyai, másikuk apai ágon örökölte családnevét. A család idővel a nádasmenti falvak egyik legkeresettebb zenészfamíliájává vált, amely az újabb divatok, a tangóharmonika és a dob megjelenésekor is képes volt megfelelni a megváltozott zenei igényeknek.

A Hagyományok Háza „Hajnali” című műsora zenei összeállításában a hallgatók az Utolsó Óra gyűjtéssorozat felvételeiből hallhatnak minden nap más válogatást falusi vonósbandák előadásában.