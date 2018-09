Családi program vetítőtermekben

Richly Zsolt életműve előtt tiszteleg a 6. Országos Rajzfilmünnep

Több mint száz helyszínen ünneplik országszerte ingyenes vetítésekkel az animáció világnapját. Az október 28-i ünnep köré évek óta nívós programsorozat épül, 2011-ben nevezték el rajzfilmünnepnek. A többnapos rendezvénysorozat célja, hogy minél teljesebb képet nyújtson az animációs műfajok lehetőségei­ről. A KEDD Animációs Stúdió szervezésében október 26–28-án Budapest mellett az ország tizenkilenc megyéjében rendeznek vetítéseket és hozzájuk kötődő családi programokat mozikban, művelődési és közösségi házakban, könyvtárakban.

Hazai klasszikusok, az elmúlt években készült magyar művek, nemzetközi fesztiválsikerek egyaránt megtalálhatók a 6. Országos Rajzfilmünnep programjába választott 130 alkotás között.

Az álruhás Mátyás király kalandjait, Vuk első vadászatát, a kockásfülű nyúl jótetteit bemutató rajzfilmek iránti érdeklődés évtizedek óta töretlen – ezek vetítése igazi családi program, amely a felnőtteknek a nosztalgia lehetőségét, a gyermekeknek pedig a felfedezés örömét kínálja.

Az utóbbi évek terméséből a Lengemesék és a Bogyó és Babóca a legkisebbeket szólítja meg, az animációs műfajt kedvelő felnőtteknek pedig az Oscar-díjas Michael Dudok de Wit nagyrészt a kecskeméti stúdióban animált, egész estés filmjét ajánlják: A vörös teknős szavak nélkül tár elénk egy gyönyörű történetet az élet körforgásáról és arról, hogy a megbékélés nem örökíthető át.

A rajzfilmünnep nagy hangsúlyt helyez a külföldi művek népszerűsítésére is, a sikeres egész estés rajzfilmek mellett különböző országok rövidfilmes válogatásait is vetítik. Közel húsz ország, köztük Kína, Irán, Lengyelország, Görögország, Portugália, Románia és az Amerikai Egyesült Államok animációs filmjeit ismerheti meg a hazai közönség.

Az idei rendezvény kiemelt figyelemmel fordul Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, érdemes és kiváló művész életműve felé: az általa rendezett népszerű alkotások, A kockásfülű nyúl, a Kíváncsi Fáncsi, a Háry János mind szerepel a programban, de látható lesz néhány korai szerzői filmje is, valamint legutóbbi munkája, a Luther-sorozat.

A reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából megvalósult sorozat hat évig készült, tíz epizódban tárja elénk Luther Márton teo­lógus életét. Nem oktatófilmet rendezett, nem egyszerű képes ismeretterjesztés ez, hanem minidrámaként épül fel, mely a tizenéves korosztályt is megszólítja.

Az alkotók az ötszáz éves történethez sajátos vizualitást társítottak, mely kerüli a harsány színeket, és részben a fametszetek, részben a képregények képi világát idézi meg.

A kockásfülű nyúl, Richly Zsolt és Marék Veronika népszerű rajzfilmsorozata 1977 nyarán volt először látható a tévében. A sorozat sikerének titkáról is faggatták az alkotókat a rajfilmünnepet beharangozó tegnapi sajtótájékoztatón.

A rendező a formai megoldások és a letisztult vizualitás miatt a legkisebbek számára is könnyen befogadhatónak tartja az egyszerű kalandokat elmesélő epizódokat. – Fiatalok voltunk és nagy-nagy jókedvvel fogtunk hozzá a sorozathoz – idézte fel a József Attila-díjas író, grafikus Marék Veronika, aki a karakterek érdekességét emelte ki.

A címszereplő kapcsán fontosnak tartja, hogy jószívű, a kockásfülű nyúl mindig segít, pedig nincs varázsereje, egyetlen különleges képessége, hogy repülni tud, de különben egy sérülékeny, apró lény.

Az életre kelt játékfigura alakja mindig foglalkoztatja a gyerekeket, ők maguk is gyakran személyesítik meg a játék állataikat, talán ezzel is magyarázható, hogy ezek a kis történetek négy évtized múlva is elevenek, és meg tudják érinteni a gyerekeket.

A Balázs Béla-díjas és Prima Primissima díjas Mikulás Ferenc, a Kecskeméti Animációs Filmstúdió igazgatója mindezt egy befogadás-szempontú felvetéssel egészítette ki: A kockásfülű nyúl sikere azzal is összefügghet, hogy nincs benne szöveg, a néző maga fejti meg, miről beszélhetnek a szereplők, és így maradandóbb „aha”-élményt kap.