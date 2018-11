Csak egy lépéssel az angyalok mögött

Csütörtökön kezdődik a 13. Román filmhét az Urániában

Barátságok, intimitás, életképek egy zárt ortodox közösségről és Bukarest legszegényebb negyedéről – többek között ezeket a témákat láthatjuk a 13. Román filmhéten, amelyet november 15. és 19. között rendeznek meg az Uránia moziban, a Budapesti Román Kulturális Intézet és az Uránia Nemzeti Filmszínház szervezésében.

A budapesti ősbemutatókon a román filmgyártás legújabb, rangos elismerésekkel díjazott produkcióit nézhetjük meg. Az idei vetítéssorozat különlegessége, hogy ezúttal a női alkotók kerülnek középpontba. Az egyik legizgalmasabbnak tűnő alkotás minden bizonnyal Adina Pintilie Arany Medve-díjas Ne érints meg! című műve, ami alapjai­ban kérdőjelezi meg az intimitásról alkotott elképzeléseinket.

Emellett két fia­tal alkotó egy-egy filmjét is láthatják majd a nézők: Ivana Mladenovic amatőr szereplőkkel forgatta első nagyjátékfilmjét, A Ferentari negyedi katonákat. Az alkotás Bukarest legszegényebb negyedében játszódik, és két periférián élő ember kapcsolatát mutatja be. A román filmhéten az érdeklődők láthatják még Ana Lungu (A cet gyomrában, Egy jó kislány önéletrajza) új filmjét is: az Egy herceg és egy film című, ironikus hangvételű alkotás a bukaresti művészvilágban játszódik, és a baráti kapcsolatok működését állítja a középpontba.

Az idei programkínálatban két dokumentumfilm is szerepel. Corneliu Porumboiu Mindörökké futball című műve egy különc focirajongó életét mutatja be, Liviu Tofan Brassó, 1987 – két évvel elsietve című munkája pedig az első romániai tömegmegmozdulásoknak állít emléket, ami harmincegy éve, november 31-én tört ki a kommunista rezsim ellen. Kiemelkedőnek ígérkezik Catalin Sai­zescu Rövidzárlat című filmje is, amelyet valós esemény, egy szülészotthonban történt tragikus kimenetelű tűzvész ihletett.

Az idei filmhét díszvendége a nyitóvetítésen a Cristian Mungiu 4 hónap, 3 hét, 2 nap című Arany Pálma-díjas filmjével ismertté vált Vlad Ivanov színész lesz. A program közönségtalálkozóval kezdődik 18 órától az Uránia kávézójában, amit Gyenge Zsolt filmkritikus moderál majd.

Ezután vetítik 19 órától a fesztivál nyitófilmjét, Daniel Sandu Egy lépéssel az angyalok mögött című alkotását, amelyben Ivanov egy megvesztegethetetlen, de erőszakos lelkész tanárt alakít. A film egy ortodox közösség zárt világát mutatja be, és jelentős fesztiválsikerekkel indult: nyolc díjat nyert a román Oscarnak számító Gopo-díj idei gáláján, valamint elnyerte a TIFF erdélyi nemzetközi filmfesztivál közönségdíját is.

Vlad Ivanov egyébként egy másik filmben is látható lesz majd az idei filmhéten: Sorin Marin Kupakok című művében egy gátlástalan vállalkozót alakít, aki egy szívbetegség és egy jövőbeni szívátültetés hatására határozza el, hogy gyökeresen megváltoztatja az életét.

A filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik. A filmhét jövő hétfőn a Ne érints meg! című mű vetítésével zárul.