Budavári Palotakoncertek az Oroszlános udvarban

Háromnapos programmal várja a közönséget idén a 6. Budavári Palotakoncertek sorozata: augusztus 3. és 5. között a Budapesti Operettszínház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkcióit láthatja a közönség az Oroszlános udvarban.

Augusztus 3-án és 4-én a Budapesti Operettszínház Bor, dal, asszony című estje lesz látható, Lőcsei Jenő rendezésében, míg augusztus 5-én a Csárdás! – A kelet tangója címmel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes lép fel Zsuráfszky Zoltán rendezésében – hangzott el az esemény szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a programsorozat valódi kuriózum. Európa egyik leggyönyörűbb díszletében, a budai Várban évről évre az operett műfaját igyekszik minél több emberhez eljuttatni – tette hozzá, kiemelve, hogy a rendezvény a televízió közvetítésével még nagyobb közönséghez juthat el.

Mint mondta, a nyári programkínálat egyre színesebb, egyre többen járnak színházba. A 2010-es és a 2017-es adatokat összehasonlítva 2 millióval többen váltanak színházjegyet, mint tíz évvel ezelőtt, 4,5 millióról 6,7 millióra nőtt a színházlátogatók száma. A nyári programokat a kormány is támogatja – mondta az államtitkár, példaként említve a fesztiválkeret háromszorosára emelését három év alatt.

Nacsa Olivér, a rendezvény egyik producere kiemelte, hogy az idén hatodik alkalommal megvalósuló esemény évről évre fejlődik, és az idén is tartogat újdonságokat.

A Bor, dal, asszony című gálaműsor rövid dialógusokkal és látványos, sokszor fanyar humorú koreográfiával tematikusan mutatja be az operett nagy témáit. A Budapesti Operettszínház szólistáit a színház 50 fős szimfonikus zenekara kíséri, Makláry László, illetve Szabó Mónika vezényletével és a 20 fős balettkar is közreműködik a produkcióban.

Lőcsei Jenő koreográfus, rendező kiemelte: a számok túlnyomó részét új koreográfiával, illetve új rendezésben állítják színpadra. Színes, tarka, érdekes, szórakoztató nyári estére számíthat a közönség – mondta a produkcióról, amely augusztus 20-án lesz látható a Duna Televízióban.

Lőrinczy György, a Budapesti Operettszínház főigazgatója kiemelte, hogy szinte a teljes társulat bemutatkozik a programban és vendégművészeket is hívtak. Mint mondta, mindig is az együttműködésekben hitt, a magánszféra és az állami szféra összefogásának eredménye a programsorozat sikere. Kiemelte, hogy fontos a TAO-támogatás életben tartása, ha megszigorított formában is, mert ez a garanciája annak, hogy ennyi kulturális esemény tud – nem kizárólag állami finanszírozással – létrejönni.

A Vadász Dániel és Nacsa Olivér által 2013-ban először létrehozott látványos, szabadtéri esten a legnépszerűbb operettszerzők, elsősorban Lehár Ferenc és Kálmán Imre legismertebb melódiái hangzanak el évről évre a Budavári Palota gyönyörű miliőjében. A produkcióra magas színvonalú színpad-, hang-, és fénytechnikával készülnek minden évben a rendezők.

A tavalyi siker után az idén már második alkalommal a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncszínházi előadása is helyet kapott a programban. Tánckaruk Magyarország legnagyobb létszámú hivatásos néptáncegyüttese, produkcióik jellemzője a rendkívüli dinamika és a színpadképek látványossága.

A Csárdás! – A Kelet Tangója című program egy szerelmi háromszög történetét dolgozza fel a néptánc és a népzene nyelvén. Az előadáson a nézők gyönyörködhetnek a Kárpát-medence táncainak szépségében, virtuozitásában, zenei világának sokszínűségében és gazdagságában.