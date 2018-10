Budapest szőlőskertje

Megjelent Budafok-Tétény új helytörténeti kiadványa

Hol található Budapest egyetlen nagy területű szőlőskertje? Mi történt a budatétényi HÉV-vel? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapnak az olvasók a Budafok-Tétény 2018 — Tények, történetek, képek címmel nemrég megjelent kiadványból. Budafok-Tétény új helytörténeti kiadványát a budafoki városháza dísztermében mutatták be október 4-én, de a könyvet további helyszíneken is megismerhetik az érdeklődők.

„Minden fának akkora a gyökérzete, mint a lombozata. A gyökérzet nem látszik, az a mi múltunk, de ha ezt a gyökérzetet elvagdossuk, a lombos fa összedől.” – fogalmazott Karsay Ferenc polgármester Nemeskürty István gondolatait idézve. Ragaszkodnunk kell a hagyományainkhoz, tisztelettel kell gondolnunk elődeinkre, hiszen nélkülük Budafok-Tétény nem lenne az, ami — mondta a polgármester, akinek a megbízására 30 év után új, a kerület történetét átfogóan bemutató mű megszülethetett.

A bemutatón részt vettek a könyv szerzői, akik régóta Budafok-Tétényben élnek, így testközelből ismerik a kerületet: Bayer Árpád, Dindi István, Garbóci László, Janzsó János és Tóth (Avanti) Péter, grafikus.

Janzsó János, tanár, publicista, a könyv szerkesztője megköszönte a megbízást Karsay Ferencnek és az önkormányzatnak. Elmondta, a könyv elkészítésénél két szempontot tartottak végig szem előtt — fontosnak tartották, hogy objektíven jelenítsék meg a kerület történetét, valamint, hogy minél alaposabban járják körül a közelmúlt történéseit is, hiszen az idáig feldolgozatlan volt. Ehhez nagy mértékben hozzájárult, hogy a könyv megírását több korábbi polgármester is segítette.

Tóth (Avanti) Péter, grafikus arról beszélt, a kiadvány létrejöttében nagyon fontos volt az együttműködés, ami nemcsak a szerzőkre, hanem minden kerületben élőre is értendő, hiszen mindenkinek lehetősége volt, hogy saját fotóival gyarapítsa a képi anyagokat.

Dindi István elmondta, hogy történelem tanárként mindig is foglalkozott a kerülettel is, de intenzívebben csak a nyugdíjba vonulása után ásta bele magát Budafok-Tétény, közelebbről is Nagytétény történetébe. Köszönetet mondott az önkormányzat mellett a Nagytétényi Polgári Körnek is, hiszen segítségükkel már négy könyv szerzőjének mondhatja magát.

A fiatalabb generációt Bayer Árpád fiatal történész képviseli a szerzők közt, aki elmondta, bízik benne, hogy a könyv a korosztálya, az Y generáció érdeklődését is felkelti, és örömmel forgatják majd.

Garbóci László helytörténész Virág Benedek gondolataival adta meg az esemény végszavát: „Születtem. Szerettem lakóhelyemet s dolgoztam érte. Ez az én életem története. Tegyetek ti is így. Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így teszik, Budafok-Tétény jövője boldog lesz.”

A könyv októberben háromállomásos miniturnéra indul a kerületben: Rózsavölgyben, Nagytétényben és Budafokon tartanak bemutató esteket, hogy mindenkihez közel hozzák az új kiadványt. A könyv a helyszíneken, az Önkormányzat pénztárában, valamint a Klauzál Ház információs pultjában vásárolható meg 2500 forintért.

A könyvbemutató következő állomásai: 2018. október 9. (kedd) 18 óra, Rózsavölgyi Közösségi Ház (1221 Budapest, Ady Endre u. 25.) 2018. október 12. (péntek) 17 óra, Szelmann Ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.) 2018. október 16. (kedd) 18 óra, Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete (1222 Budapest, Tóth József utca 45.)