Budapest sötét oldalát mutatják meg az idei Kiscelli napon

Ismét kinyílnak a Kiscelli Múzeum kapui szeptember 9-én, vasárnap: a Kiscelli nap során ezúttal Budapest sötét oldalát fedezhetik fel a látogatók.

A vendégek bejárhatják az egykori kolostor kriptáját, és sok mindent megtudhatnak Kiscell tragikus sorsú egykori úrnőjéről, Mágnás Elzáról: A Mágnás Elza-rejtély nyomdokain címmel épületsétára és zseblámpás kriptatúrára várják a felnőtteket.

A tárlatvezetések ebből az alkalomból a kriminalisztikát helyezik fókuszba, és a két háború közti Budapest „dzsungel-erkölcseiről” is hallhatnak előadást az érdeklődők – olvasható a Kiscelli Múzeum MTI-hez eljuttatott közleményében.

Miről árulkodnak a festmények? címmel tartanak kriminalisztikai tárlatvezetést a Fővárosi Képtár állandó kiállításán, a két világháború közötti bűnös Budapestről pedig Perényi Roland történész tart előadást.

A közlemény szerint a szervezők gondoltak az önfeledtebb kikapcsolódásra vágyókra is: a Kiscelli napon a Ledpuppets fény-báb-színházat is vendégül látják, a nyomdászati workshopon egész délután ki lehet próbálni a híres Columbia-nyomdagépet, a kisebbeket pedig a kastély belső udvarán kreatív sarok, a Barangoló óriásszínező és játékos föld alatti séta is várja.

Az este zárásaként a bűnös főváros a vásznon is megelevenedik, a Budapest Noir című filmet vetítik az egykori barokk templomtérben.

A rendezvény részletes programja a http://www.kiscellimuzeum.hu/kiscelli_nap oldalon érhető el.