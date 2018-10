Budapest lesz az idei Csabai Kolbászfesztivál díszvendége

Budapest lesz az idei Csabai Kolbászfesztivál hazai díszvendége, Thaiföld pedig nemzetközi meghívottként mutatja be tradicionális konyháját október 19. és 22. között Békéscsabán, a Városi Sportcsarnokban.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy a Csabai Kolbászfesztivál a térség kultúráját, különleges értékeit és életformáját, valamint a családi tradíciókat is bemutatja.

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője elmondta, hogy elsősorban a főváros kulturális értékeit népszerűsítik a fesztiválon.

Hégely Sándor fesztiváligazgató kiemelte: a közönséget számos versennyel is várják, amelyek segítségével a csabai identitáshoz is közelebb kerülhetnek a résztvevők.

A zsűri a fesztivál kezdete előtt két héttel bírálta el a Nemzetközi Szárazkolbászversenyre érkezett termékeket. A szakértőkből és a média képviselőiből álló bizottság több száz kolbászt vizsgált meg, és az első díjat Vincze Gábornak ítélte, aki a nyitónapon veheti át az elismerést.

A fesztivál tematikus programsorozata október 19-én, pénteken az ingyenes ifjúsági gyúrással indul, amelyen idén mintegy négyszáz csapat vesz részt, a szombati kolbásztöltő versenyre pedig több mint 600 csapat jelentkezett. A vasárnap a nyugdíjasokról és a fogyatékossággal élő emberekről szól majd, a siketeket és nagyothallókat jeltolmács segíti egész nap, de speciális programokat is szerveznek számukra.

Hétfőn töltöttkáposzta-főző verseny lesz, valamint a mangalicát népszerűsítik majd: mangalicás ételek készülnek, lesz mangalicavágás-bemutató, mangalicakolbász-készítő verseny de mangalicakonferencia is.

A rendezvény középpontjában idén is a hagyományápolás és a csabai kolbász hírnevének öregbítése áll, de a hagyományos és különleges étkek mellett számos „zenei csemegével” is készülnek a szervezők. Fellép mások mellett a Punnany Massif, Rúzsa Magdi, Kovács Kati, Majka és az Ők, a Magna Cum Laude, a Csík Zenekar, Ferenczi György és az 1ső pesti rackák, valamint a Budapest Bár is.