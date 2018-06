Bővül a nemzeti emlékhelyeket bemutató emlékérme-sorozat

Emlékérmét bocsát ki Fiumei úti temető Nemzeti Emlékhely megnevezéssel a Magyar Nemzeti Bank szombaton a múzeumok éjszakája programhoz kapcsolódva.

A 2000 forint névértékű bronzpatinázott emlékérme előlapján a sírkert egyik legemblematikusabb szoborcsoportjának oldalnézeti ábrázolása, a hátlap középmezőjében a Deák-mauzóleum és a hozzá vezető sétány látható. Az emlékérmét Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrászművész tervezte – közölte a Magyar Nemzeti Bank pénteken az MTI-vel.

Az emlékérme – a sorozat többi tagjához hasonlóan – 90 százalék réz és 10 százalék cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 milliméter, széle recézett. Az emlékérméből 5000 darab készíthető, kézi bronzpatinázású kivitelben.

Az emlékérme a Nemzeti Örökség Intézetének kezdeményezésére 2014-ben indult, a hazai nemzeti emlékhelyeket bemutató sorozatot gazdagítja, a Somogyvár-Kupavár, a Mohácsi, a Rákoskeresztúri Újköztemető Nemzeti Emlékhelyeket, valamint az Országház és környéke Kiemelt Nemzeti Emlékhelyet követi a sorban.

A Fiumei úti sírkert tiszteletére kibocsátott emlékérme Magyarország törvényes fizetőeszköze, de nem forgalmi célokat szolgál. Elsődleges szerepe a figyelemfelhívás az ország egyetlen egészében nemzeti emlékhellyé nyilvánított temetőjére, a kegyeletnyújtás, valamint a tisztelgés a magyar nemzet kiemelkedő alakjai előtt.

A 19. század közepén nyílt köztemető a század végére Magyarország legrangosabb kegyeleti helyévé vált. Itt áll többek között Batthyány Lajos, Deák Ferenc és Kossuth Lajos mauzóleuma, de a temető nemzetünk nagyjainak emlékezete mellett az 1849 óta egymást váltó történelmi korszakok lenyomatát is őrzi.

Itt nyugszanak legnagyobb számban a magyar történelem és kultúra nagyjai, több mint másfél ezer védett sír található a temetőben. A síremlékek jelentős része művészettörténeti érték, híres építészek, szobrászok alkotása.

A sírkertben külön parcellát kaptak a művészek, a jakobinusok, az 1848-as és 1956-os forradalmak hősei, és hatalmas mauzóleum emlékeztet a pártállami idők halottkultuszára is. A gazdag növény- és állatvilágáról is ismert, arborétumnak is beillő nagy temetőkert 56 hektáron terül el.