Botrányt kavaró csend

Idén is megrendezik a német nyelvű filmek mustráját

A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a svájci nagykövetség közös szervezésében szeptember 27. és október 7. között idén hetedik alkalommal rendezik meg a budapesti Művész moziban és több vidéki helyszínen a Szemrevaló (Sehenswert) filmfesztivált. Az idei kínálatban látható lesz vígjáték, romantikus roadmovie, gengszterfilm és több dokumentumfilm is, de ebben az évben először egy rövidfilm-válogatás is szerepel a programban, amelyben az immár 71 éves Jane Birkin is feltűnik majd.

A fesztivál egyik különleges, valós eseményeket feldolgozó filmje A néma forradalom Lars Kraume rendezésében, amely a programsorozat nyitófilmjeként szeptember 27-én lesz látható. Az idei müncheni filmfesztiválon Békeés rendezői díjjal elismert alkotásnak magyar vonatkozása is van: a filmben ugyanis két NDK-s gimnazista tudomást szerez az ’56-os magyar forradalomról, és ráveszi osztálytársait, hogy egyperces néma csenddel fejezzék ki szolidaritásukat a forradalmárok iránt. Az ügy később eljut a Stasihoz, és nagy botrányt kavar.

A filmfesztiválon rendszeresen szerepelnek az egyik legelismertebb német rendező, Christian Petzold filmjei, így legutóbbi alkotását is a Szemrevaló filmfesztiválon láthatja először a hazai közönség. Az 1940-es évek elején játszódó Tranzit főhősének, a fiatal Georgnak csak kivételes szerencsével sikerül elkerülnie, hogy Párizsban letartóztassák. Dél-Franciaország felé menekül, és közben felveszi egy nemrég elhalálozott író, Weidel identitását.

Igazi különlegességnek ígérkezik a vizualitásában nagyon erős Mademoiselle Paradis című osztrák–német alkotás is. A többszörösen díjazott mű Maria Theresia von Paradis életét mutatja be, aki saját korának Mozarthoz hasonló zeneszerző-zongorista csodagyereke volt. Erős hatású képek jellemzik az idei svájci filmdíj nyertes darabját, a Kékről álmodom című drámát is, amely a 15 éves Mia drámáját mutatja be.

A fesztiválon látható lesz még többek között Adrian Goiginger A lehetséges világok legjobbika című filmje, amelyben saját gyerekkori élményein alapulva mutatja be egy kisfiú és kábítószerfüggő anyja megrendítő, bensőséges kapcsolatát. Az érdeklődők megtekinthetik Petra Biondina Volpe A nőkért című alkotását is, amely Nora, a fiatal, háztartásbeli feleség történetén keresztül mutatja be a svájci nők szavazati jogáért indított mozgalom térnyerését.

A hagyományoknak megfelelően természetesen dokumentumfilmeket is vetítenek az idei Szemrevaló filmfesztiválon. A német Hitler Hollywoodja című filmből megtudjuk, hogy Hitler uralma alatt kereken ezer játékfilmet forgattak Németországban, amelyekkel a közönség álmait és érzéseit igyekeztek kiszolgálni és manipulálni.

A fesztiválon bemutatott alkotások egy részét a budapesti Művész mozin kívül Szegeden, Debrecenben és Pécsett is vetítik majd.