Borban az igazság

Kiss Benedek költő, műfordító, esszéista Kossuth-díjat kapott

A nemrég a 75. születésnapját ünneplő, kétszeres József Attila-díjas, babérkoszorús Kiss Benedek költészeté­ben nem fakult közhellyé a „borban az igazság” szólás. Bízvást állíthatom: a Szent György-hegyi szőlősgazda kiérlelt sorai olyan ősi ízeket és tanulságokat szednek versbe, mint a görög amforákba vagy az aranykor Balaton-felvidéki tölgyfa hordóiba szűrt borok. Az igazán maradandó kortárs poézis már a szerző életében klasszikusnak tekinthető, ezért folyamodtam a fenti hasonlathoz.

Legutóbbi beszélgetésünk során azt mondta: „Sok bölcset, okosat írtak rólam és a munkáimról, de egyvalamit soha: hogy tősgyökeres magyar lírát művelek.” Márpedig a nyelv gazdag lehetőségeiből sarjadt, nemcsak abból fakadó, hanem azt térben-időben kiterjesztő dalai egyszerre idősze­rűek és időtlenek. Bőven lenne kikhez hasonlítanom, többek közt Csokonai­hoz, akit versben szólított meg nem egy alkalommal.

Pályakezdete az irodalomtörténeti jelentőségű Kilencek köréhez és az Elérhetetlen föld antológiához köthető, de mikor volt az…! Sok más munka mellett az Októberi tücskök, a Színek vándorlása, a Kata könyve, a Lombjukat a fák elejtik és az emlékezetes Isten csavargója válogatás, végül a napjainkban készülő, részleteiben már megjelent önéletírása e sajátos költészetet és prózát szinte éteri magasságokba röpíti. Könyvei olyan markánsan összetéveszthetetlenek, mint maga a szerző. Az, aki barátot, ismerőst és ismeretlent egyaránt így köszönt: Itt egy hulló tollú fehér holló!

Nemcsak életműve, élete is kalandos és gazdag. Versek, műfordítások, esszék, utazások Bulgáriába, szerelmek, egy hosszú házasság, gyermekek, unokák, szüretelő őszök a 75 évében mind elférnek. Ugyanakkor egyetlen jó versben, sőt annak néhány sorában is megismerszik a költő személyisége, ami a poeta doctust poeta natusszá avatja. Egy rövid idézet is eldönti, lírájával azonosulunk-e. Bátran válogathatunk a megkerülhetetlen sorok közt, hogy megízleljük, az évek során hová jutott. Mítoszai vannak, melyek mai valóságunkat is erőteljesen ábrázolják. Kristálytiszta tükröt tartanak elénk, az átlényegítő, de nem az elvonatkoztató poézis eszközeivel.

A költő a minap említette: évek óta készülő önéletírásában már az egyetemi éveknél tart. Ez a próza – amennyit alkalmam volt olvasni belőle – tempós, mint a botjára könyöklő juhász. Jut ideje az életen és a múló évszakokon merengeni. Tágas, bő indulattal és érzelemmel telített, mint maga a füves-homokos kunsági táj. Az a vidék, ahonnan Kiss Benedek vétetett. A napfény, a havas lapály, a tavaszi zápor, az őszi esőzés, a jó étel, a száraz, illatos bor mind benne vannak.

Így hát ezen a 75. születésnapon nem kívánhatok mást: Kiss Benedek barátunk és társunk az életrajzát, azaz hosszú prózai futását mielőbb fejezze be. Azután szülessen még sok más, hasonlóan kiérlelt munka.