Bátran, őszintén Trianonról

Júniusban mutatják be Koltay Gábor rockoperáját a békediktátumról

Trianon-filmje miatt egykor Romániából is kiutasították, majd Bukarestbe hívták vitázni. Koltay Gábor úgy érzi, hogy a 100. évfordulóra igenis komolyan kell foglalkozni a nemzeti sorstragédiánkkal, ő egy rockoperával teszi ezt. A tavalyi Itt élned, halnod kell című produkcióhoz hasonló, nagyszabású Trianon rockoperát szintén a Hősök terén adják elő júniusban.

– Trianon témája végigkísérte a pályáját. Miért kezdett el ezzel foglalkozni?

– Trianonban hazánkat megsemmisítésre ítélték. Minden, ami ezután következett, a trianoni békediktátum valamiféle revíziója érdekében történt. A szocializmus évtizedei alatt szinte beszélni sem lehetett róla. Magától értetődő, hogy a rendszerváltozás után elemi erővel tört felszínre az össztársadalmi igény, hogy ne csak megismerjük az oda vezető okokat, benne saját bűneinket, ne csak a határon túli magyarság lelki és fizikai pusztítását mérjük fel, hanem próbáljuk megkeresni a probléma korszerű, XXI. századi kezelésének, feloldásának lehetőségeit. A térség országainak zöme ma már az EU-hoz tartozik, 2010-ben június 4-ét az Országgyűlés a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, sőt felsejlik a határon átívelő nemzetegyesítés lehetősége is. Úgy gondolom, hogy talán legnagyobb nemzeti sorskérdésünket nem kell szőnyeg alá söpörni, hanem felesleges szenvedélyek nélkül, bátran és őszintén kell róla beszélnünk. A közelgő 100. évforduló pedig kötelezően írja elő számunkra, hogy ezt tegyük.

– Ha jól tudom, a Trianon-film miatt ki is tiltották Romániából.

– 2004-ben készítettem el a Velünk élő Trianon című dokumentumfilm-sorozatomat, amelyet műsorára tűzött a Magyar Televízió, de az utolsó pillanatban elálltak a sugárzástól. A közel kétórás Trianon-filmet azért készítettem, hogy legalább moziváltozatban közönség elé kerülhessen. Ez egyetlen budapesti moziban, az Urániában meg is történt. Sehol másutt nem merték vetíteni, vidéken is csak fél évvel később, a határon kívül pedig még később. 2005 decemberében erdélyi körútra mentünk Raffay Ernő történésszel, amiből óriási botrány lett. A film vetítését az akkori román kulturális miniszter betiltotta, minket pedig rövid úton kiutasítottak az országból. De lám, milyen az élet! Egy hónapra rá a legnagyobb román kereskedelmi csatorna, az Antena 1 szerkesztője telefonon felajánlotta, hogy leadják, sőt abba is belementek, hogy utána egy élő televíziós beszélgetés legyen.

– Mit gondol, hogyan ítéli meg a magyar társadalom Trianont? Még mindig nem szűnt meg az időnkénti románozás vagy szlovákozás, egyes politikusok pedig abból kovácsolnak tőkét, hogy a határon túli magyarság ellen uszítanak.

– A háború után több mint negyven évig szinte csak titokban lehetett róla beszélni. Amiről pedig nem beszélünk, az szép lassan kikopik a nemzet tudatából, a felnövekvő nemzedékek pedig egyre kevesebbet tudnak róla. Bár még mindig vannak át nem gondolt vagy tudatlanságból eredő megnyilatkozások, azért az eredő abba az irányba mutat, hogy egyre többet tudunk meg a majd száz évvel ezelőtti eseményekről és azok máig ható utóéletéről. Egy rockopera vagy színházi előadás nem oldhatja meg mindazt, ami a különböző szintű oktatásnak, történelemtanításnak, a médiának a feladata. De hiszek abban, hogy talán nem is olyan jelentéktelen hozzájárulás, kis szellemi építőkocka lehet, amely ha sikeres és sok emberhez jut el, akkor segíthet bizonyos felismerések tudatosításában.

– Mindezt hogyan?

– A zeneműben a Trianonhoz vezető okokat hangsúlyozzuk, és azt, hogy a mindenkori magyar társadalom hogyan reagált erre. A rockopera voltaképpen négy tételből áll, családi történeteken és emlékezéseken keresztül, megzenésített és prózában elmondott versek, dokumentumok felhasználásával, összefüggő, dramatikus építkezésű szövegkönyv alapján, az érzelmekre gazdagon ható módon mutatja be azt a száz évet, amelyben a döntés következményeivel a magyarságnak együtt kellett élnie. A zenemű hangzását alapvetően a szimfonikus hangszerelésű folk-rock zenei világ jellemzi, amelyet öcsém, Koltay Gergely, a Kormorán zenekar vezetője szerzett.

– Tizenöt sztárénekes lesz a darabban. Kiket alakítanak? Mihez kellenek az artisták és a lovak?

– Az Itt élned, halnod kell-ben a szereplők nagy része közismert, jelentős, kiemelkedő történelmi személyiséget alakított. Bár a Trianonban is lesznek történelmi személyek gondolataira való hivatkozások, de meghatározó dramaturgiai szál a családi emlékezés, így a színészek-énekesek közül sokan ezeket az embereket személyesítik meg. A táncosok, lovak és artisták a megidézett történelmi események tömegjeleneteiben vesznek részt. Varga Miklós, Kalapács József, de a Sztárban sztár + 1 kicsi televíziós vetélkedő tavalyi és idei győztesei, a Vizeli Csaba vezette komáromi Magyarock Dalszínház művészei is fellépnek.

–Ki támogatja a produkciót? A múltkori előadását az állam is támogatta százmillió forinttal, a jegyek elég borsos áron keltek el.

– Az előadás az Esztrád Színház saját produkciója, amelyet önerőből, illetve a jegybevételekből fog fedezni. Mint ahogy a plakáton is jeleztük, jegyek már 3900 forintért válthatók, ez egy ekkora produkció esetében meglehetősen gáláns tulajdonosi hozzáállást jelent.

– Az Itt élned, halnod kell előadása miatt többen arról panaszkodtak, hogy nem látták jól a ,,színpadot”.

– Ezek a panaszok többnyire helytállóak voltak, s tanultunk is belőlük. Ezért idén egy kilencven méter hosszú, ötven méter széles és hét méter magas lelátórendszert építünk a tökéletes láthatóság és a teljes vizuális élmény érdekében.

– Mi lenne a rockopera fő üzenete Trianonról a 100. évforduló környékén?

– A rockoperával szeretnénk hozzájárulni a közös gondolkodáshoz értelmileg és érzelmileg is átélhető módon, de a reális és jövőbe mutató megoldási lehetőségeket is felvázolva. Őszintén remélem, hogy sokakat érdekel majd, és a gondolati, érzelmi átélés mindannyiunknak segítségére lesz, hogy a múltban sokszor elfojtott érzelmein-ket ne csak kiéljük, hanem közösen keressük és találjuk is meg a közép-

európai térségben jelen lévő feszültségek korszerű feloldásának lehetőségét.