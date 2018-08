Balaton-felvidéki kultúrlátkép

Nem csak Füred, a kisebb települések is pezsgő programokat kínálnak

Kánikula van országszerte, a Balaton vize 27 fokos, de örömmel jelentjük, nemcsak a strandok, hanem a galériák, tárlatok is megtelnek látogatóval. A Pintér Galéria és Aukciósház múlt hétvégén tartotta immár hagyományossá vált árverését a füredi parton, Boldi (Szmrecsányi Boldizsár) Tánc című bronzszobra rekord leütést hozott. A második legértékesebb tétel Breznay Pál Forrás című képe volt. A megmaradt munkák Balaton, nyár, szerelem címmel még két hétig megtekinthetőek lesznek a Vaszary Villában.

Telt házas érdeklődés övezte a Pintér Galéria és Aukciósház szombati árverését Balatonfüreden, amelyen mintegy háromszáz műtárgyat – többségében klasszikusokat és kortárs festőművészek munkáit egyaránt – bocsátottak aukcióra, főleg a Balaton, nyár és szerelem témákban. Boldi (Szmrecsányi Boldizsár) Tánc című bronzszobra rekordáron, nyolcmillió forintért kelt el, és Breznay Pál Forrás című képe lett a második legértékesebb tétel, közel megtízszerezte a kikiáltási árát.

Utóbbi művet a Lukács fürdő ihlette, amelyet az alkotó rajongásig szeret, ám sajnos az uszodában elzárták az oroszlánfej vízköpőt, így Breznay úgy érezte, hogy meg kell örökítenie annak látványát az utókornak. A visszamaradt képeket még két hétig a Vaszary-villában állítják ki – többek között Cziráki Lajos, Czóbel Béla és a kortársak közül Ördög Noémi, Schéner Mihály munkáit.

A nagyszabású kiállításokat az északi part kulturális fővárosából a keleti hegyoldal felé haladva kisebb megbúvó tárlatok követik, izgalmas kulturális összefogások fűszerezik.

A Királyvölgy kapujában lévő Lovas település nemcsak fekvésével nyűgöz le, hanem a helyiek közösségépítő szándékával is: az egykori óvoda épületéből kortárs galériát csináltak, a néhai kocsmát pedig átalakították a Lovas Kikötő nevű kulturális központtá, amelyben van kávézó, kertmozi, koncert-, illetve kiállítóhely is. A Lovas Kikötő kertmozijában minden pénteken klasszikus magyar filmeket vetítenek, főleg a Balatonhoz kötődőket, legközelebb Bujtor István A Pogány Madonna című filmét mutatják be.

Csütörtökön Szakáll Norbert Iván és Lipták Jeanne Katalin koncertje, szombaton pedig Dávid Roland pop-rock estje várja a kulturális feltöltődésre vágyókat.

Nagy Gyula várpalotai festőművész nevét őrzi a szomszédos galéria, amelyben rendszeresen bemutatkozhatnak a kortárs, főleg a környékhez kötődő alkotók. Járt már náluk a tihanyi kötődésű Veszely Jelena szobrászművész, férje, Szilvássy Pál festőművész előtt pedig emlékkiállítással tisztelegtek. A Palóznakon élő Potyondi János munkáit is kiállították, aki nemrég Csopakon mutatta be régi korok kompozíciós technikáit őrző alkotásait. Augusz­tus 10-én a Föld című csoportos tárlat nyílik meg a galériá­ban, többek között Mózes Katalin, Szuromi Imre, Láng Eszter, Gábos József alkotásaival.

Alig félóra járásra van innen az alsóörsi vöröskőből épített ófalu, amelynek kellős közepén áll a legrégebbi gótikus udvarház, az egykori török adószedő épület, vagy ahogyan a környékbe­liek hívják, a török ház. A különleges építmény már évtizedek óta meghatározó közösségi terévé vált a Balaton-felvidék keleti végének. Múlt szombaton az Alsóörsi Képzőművészeti Egyesület tárlata nyílt meg itt, a nyár végén pedig egy csendesebb koncerttel, Bálint János és tanítványainak fuvolakoncertjével zárják a nyári évadot.