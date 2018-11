Az utóbbi 150 év magyar és külföldi plakátjait árverezik el Budapesten

Az utóbbi 150 év magyar és külföldi filmes, zenei, reklám-, propaganda- és kiállítási plakátjait bocsátják árverésre Falra fel! címmel pénteken Budapesten a Kortárs Építészeti Központban (KÉK).

A Múzeum Antikvárium, a Plakátfiú és a Gallery 567 szervezésében megvalósuló aukción több mint 160 tételt kínálnak az érdeklődőknek – olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban. A filmes plakátok közül nagy érdeklődésre tarthat számot a King Kong, a Conan, a barbár, a Halálos fegyver és a Die Hard című alkotások plakátjai a klasszikusok közül pedig az 1959-es Ben Hur című film posztere.

A plakátokon feltűnik sok más mellett Lee van Cleef vagy a karate király Bruce Lee, míg Paul Newman Az ifjúság édes madara című filmdráma poszterén jelenik meg. Árverésre bocsátják az Aladdin csodalámpáját Bud Spencerrel vagy Szabó István Oscar-díjas Mephistojának plakátját is.

Licitálni lehet az Angi Vera, a Maszk, a Száll a kakukk fészkére, a 12 majom moziplakátjaira, vagy Luis Bunuel az Egy szobalány naplójára. Mindezek mellett az aukciós anyagban megtalálható a Csillagok háborújának japán kiadású plakátja is, de olyan színvonalas alkotásokat is kínálnak az érdeklődőknek, mint az Annie Hall Diane Keatonnal és Woody Allennel vagy A postás mindig kétszer csenget plakátja Jessica Langgel és Jack Nickolsonnal. A magyar színészek közül Latinovits Zoltán és Jávor Pál tűnik fel egy-egy plakáton.

Az este folyamán az érdeklődők magyar grafikusok és underground művészek, festők kezei alól kikerült, valódi művészi értékkel bíró alkotásokhoz is hozzájuthatnak. Licitálhatnak kis példányszámban készült koncertplakátokra, a Sexepiltől az A. E. Bizottságon keresztül a VHK-ig vagy a Test Departmentig, valamint olyan zenés filmplakátokra, mint a Florida, a paradicsom vagy a Kopaszkutya. Mindezek mellett a Queen legendás lemezéhez, a Bohemian Rhapsody-hoz készült plakát is új gazdára találhat.

Mint írják, a filmes és zenei plakátokon túl az aukción megjelennek majd a propaganda falragaszok is, amelyek többek között arra figyelmeztetnek, hogyan bánjunk csínján az alkohollal, de az is kiderül, hogy a kereszténydemokrácia az Európába vezető út, valamint az is, mennyire fontos a zöldfőzelékek rendszeres fogyasztása. A kiállítási plakátok közül az Állatkert vagy FeLugossy Laca egy-egy megmozdulására szóló művészi igénnyel elkészített poszter is új gazdarára találhat.