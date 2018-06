Az operett és a tánc nyári ünnepe

Hatodik alkalommal rendezik meg idén augusztus elején az operett és a tánc nyári ünnepét a budai Várban, a különleges hangulatú Oroszlános udvarban.

Az első operettgálát a Várban 2013-ban hozta létre Vadász Dániel és Nacsa Olivér. Céljuk az volt, hogy megtörjék a színházi évad nyári csendjét, és a ma már hungarikumként jegyzett magyar operettet a lehető legtöbb emberhez eljuttassák. A nem mindennapi műsornak a televíziós közvetítésnek köszönhetően azok is részesei lehetnek, akiknek nem áll módjukban ellátogatni az impozáns helyszínre. Tavaly óta az operettest mellett már a színvonalas, hagyományos néptánc- és népzenei produkcióiról ismert Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncszínházi előadásai is színpadra kerülnek a fesztiválon.

A Budavári Palotakoncertek szervezői idén is szuperprodukciót ígérnek, magas színvonalú színpad-, hang- és fénytechnikával. A Budapesti Operettszínház sztárszólistáit a színház ötvenfős, Makláry László dirigálta szimfonikus zenekara kíséri, és közreműködik a húszfős balettkar is. A Bor, dal, asszony című estet Lőcsey Jenő többszörösen kitüntetett balettművész-­koreográfus rendezte, augusztus 3-án és 4-én láthatja a közönség. A kétrészes összeállítás mottóját Luther Mártontól kölcsönözték: „Aki nem szereti a bort, az asszonyt és a dalt, bolond marad egész életében.” Az operett nagy témáit a fanyar humorú koreográfiával megalkotott program tematikusan mutatja be, többek között Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Johann Strauss, Jaques Offenbach legismertebb szerzeményei­nek felhasználásával.

Augusztus 5-én a Magyar Nemzeti Táncszínház és Zenekara adja elő a Csárdás! – A Kelet tangója című produkciót, Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas, kiváló művész (képünkön) rendezésében. A táncszínházi darab egy szerelmi háromszög történetét mutatja be a Kárpát-medencei néptánc és a népzene nyelvén.

Bővebb információk a www.palotakoncert.hu oldalon találhatók.