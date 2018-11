Az Englishman meghódította Budapestet

Sting és a jamaicai–amerikai énekes Shaggy ingyenesen koncertezett a hét végén Budapesten, a Hősök terén a hatos lottó 30. születésnapja alkalmából. Bár zuhogott az eső, sok ezren voltak kíváncsiak a különös páros koncertjére. A két előadó a klasszikusokat – mint az Englishman in New York, amivel kezdtek – és az új reggae-dalokat váltogatta a koncert során, a kontraszt pedig igen erősre sikeredett.

Bár a duó profizmusához kétség sem fér, csak remélni tudjuk, hogy látjuk még önállóan is Stinget. Shaggy, azaz Orville Richard Burrell jamaicai énekes – akinek a nevéhez olyan dalok fűződnek, mint az Oh Carolina, a Boombastic – és a brit sztár 2018 áprilisában jelentette meg közös lemezét, a 44/876-ot, amelyet az Egyesült Királyság és Jamaica ihletett.

Sting legutóbb 2017 őszén lépett fel Budapesten a 57th & 9th európai turnéján. A többszörös Grammy-díjas zenész és egykori zenekara, a Police nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az All This Time, az Every Little Thing She Does Is Magic, a Shape of My Heart, az Every Breath You Take, a Next to You, a Fields of Gold és a Desert Rose.