Az eddigi legnagyobb szabású Vásárhelyi Forgatagra készülnek Marosvásárhelyen

Az eddigi legnagyobb szabású és legnagyobb költségvetésű Vásárhelyi Forgatagot szervezik meg augusztus 27. és szeptember 2. között Marosvásárhelyen – közölték csütörtöki sajtótájékoztatójukon a szervezők.

Portik Vilmos főszervező elmondta, hogy a marosvásárhelyi magyar kulturális fesztivál idejére már nincs szabad hely a szállodákban, panziókban. Megjegyezte: csak a forgatag előadói és meghívottjai több mint 700 vendégéjszakát töltenek a városban. Portik Vilmos elmagyarázta: a nagy számok elsősorban két Budapestről érkező, nagy stábot felvonultató produkciónak köszönhetőek.

A Budapesti Operettszínház a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közreműködésével mutatja be Kálmán Imre darabját, A chicagói hercegnőt. Az előadást háromszor is eljátsszák, a jegyek mindhárom előadásra elkeltek. Nagy stábbal érkezik a Magyar Állami Népi Együttes is Marosvásárhelyre, a Magyar Rapszódia című előadást mutatják be a fesztivál szabadtéri nagyszínpadán.

A Vásárhelyi Forgatag keretében többek között olyan kedvelt előadók koncerteznek, mint Rúzsa Magdi, a Quimby, a Csík Zenekar és Szalóky Ági. Portik Vilmos elmondta: nem szeretnék, hogy az esetleges kedvezőtlen időjárás veszélyeztesse a fesztivál sikerét, ezért fenntartják annak a lehetőségét, hogy esős idő esetén bizonyos programok helyszínét, időpontját módosítsák. Hozzátette: valamennyi szabadtéri program ingyenes lesz, csupán a teremben tartott előadásokra kell belépődíjat fizetni.

A forgatag keretében arra is lehetőséget teremtenek, hogy Marosvásárhelyről elszármazott sikeres emberekkel találkozzon a közönség. Jelen lesz az eseményen Bölöni László egykori futball-legenda, a Christiano Ronaldót is felfedező sikeres edző, Zsigmond Barna-Pál országgyűlési képviselő, volt csíkszeredai főkonzul és Vincze Loránt, a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke.

A sajtótájékoztatón Soós Zoltán társszervező, a Maros Megyei Múzeum igazgatója elmondta: a múzeum képzőművészeti kiállításokkal, valamint hagyományőrző íjászversennyel és bemutatóval készül a rendezvényre.

Lázok Klára, a Teleki Téka igazgatója arról számolt be, hogy a forgatag idején vezetett sétákra várják a közönséget a híres könyvtárba. Megszervezik ugyanakkor a hagyományos könyvvásárt, amelynek keretében számos könyvbemutatót is tartanak.