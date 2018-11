Az 50 éves Led Zeppelint ünneplik a Muzikumban

Idén ünnepli megalakulása 50. évfordulóját a Led Zeppelin. A rocktörténet egyik legnagyobb hatású, brit zenekara tiszteletére november 17-én, szombaton a fővárosi Muzikumban a hazai színtér több kiválóságából álló tribute zenekar, a Lead Zeppelin játssza el a legendás számokat – közölték a szervezők az MTI-vel.

Az 1968-ban alakult Led Zeppelin, amelyet sokan az első heavy metál zenekarnak tartanak, nyolc stúdióalbumot készített. Máig az egyetlen együttes, amelynek valamennyi lemeze felkerült az amerikai Billboard Top 10 listájára. A csapat 1980-ban oszlott fel, az együttes dobosa, John „Bonzo” Bonham halálát követően, a tagok nagyon sokáig a több milliós rajongótábor folyamatos unszolása ellenére sem hajlottak az újraegyesülésre.

1988-ban felléptek az Atlantic Records lemezkiadó negyvenedik születésnapja alkalmából, de a koncert rosszul sikerült a tagok közötti mély ellentétek miatt. 2007. december 10-én az énekes Robert Plant, a gitáros Jimmy Page, a basszusokért felelős John Paul Jones, és Bonham fia, a szintén ütős Jason azonban mégis színpadra állt a londoni O2 Arénában az Atlantic alapítója, Ahmet Ertegun emlékére rendezett koncerten.

A később CD-n lés DVD-n is kiadott eseményen a banda minden nagy slágert eljátszott, köztük a Whole Lotta Love-ot, a Kashmirt és a Stairway to Heavent.

Az 1968-ban alakult Led Zeppelin lemezeiből mintegy 200 millió példány fogyott világszerte.

November 17-én szombaton este a Muzikumban a Lead Zeppelin elnevezésű tribute supergroup játssza a Zep-számokat. A csapatban az elsősorban Zorán zenekarából ismert Sipeki Zoltán gitározik, Körmendi Roland énekel és szájharmonikázik, Vörös Gábor (Piramis, Omen) basszusgitáron és szintetizátoron játszik, Gerdesits Ferenc (Quimby) pedig dobol és mandolinozik.

A koncerten vendégként színpadra lép Póka Egon (basszusgitár), Vilmányi Gábor (ének) és Csík István (dob).