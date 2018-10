Animációs filmklubot indít a Magyar Művészeti Akadémia

A magyar animációs film történetéből válogató filmklubot indít hétfőtől a Magyar Művészeti Akadémia. A 25 hetesre tervezett sorozatban a vetítéseket beszélgetések egészítik ki az alkotókkal és szakértőkkel.

„Szeretnénk keresztmetszetet adni a magyar animációs filmről, tehát nem kimondottan történeti szempontból áll össze a program. A legtöbbször egy egészestés film mellett az alkotó más, kisebb alkotásait is levetítjük” – mondta Buglya Sándor, az MMA Fotó- és Filmtörténeti Tagozatának vezetője a hétfői sajtótájékoztatón.

Mint kifejtette, a filmklub műsorán szerepelnek a Filmarchívumban felújított alkotások, de azokat is műveket is bemutatják, amelyek nincsenek a legjobb állapotban. „A filmklubbal a közösségi moziélményt is népszerűsíteni akarjuk” – tette hozzá. A széria az MMA előző két sorozatának (53 magyar film; 100 magyar dokumentumfilm) folytatása; a szervező a Dunatáj Alapítvány.

A vetítések hétfőnként lesznek a Premier Kultcaféban. Az október 8-i első alkalommal Szalay Péter Pannónia Anno című filmjét láthatják a nézők, egy hétre rá Jankovics Marcell János vitéze, október 22-én Dargay Attila Lúdas Matyija lesz műsoron.

„A mozi csodája nem veszhet el. Amikor a Nepp Józseffel és Dargay Attilával közösen készített Gusztáv-sorozatunk a hatvanas években elindult, hatalmas sikert aratott a mozikban mint kísérőfilm. A Gusztáv nemzetközi sikere alapozta meg, hogy később egészestés animációs filmeket csinálhattunk” – idézte fel Jankovics Marcell a sajtótájékoztatón.

Decemberig mások mellett Macskássy Gyula (látható lesz tőle például A ceruza és a radír), Kovásznai György (Habfürdő), Reisenbüchler Sándor (A Nap és a Hold elrablása), Gémes József (Daliás idők), Foky Ottó (Így lövünk mi), Cakó Ferenc (Petőfi ’73), Varga Csaba (Hajnali tánc) animációit vetítik. A Ternovszky Béla által rendezett, a közelmúltban felújított Macskafogó december 3-án lesz látható.

„Ritkán fordul elő, hogy valakinek valamilyen régi filmjét előveszik, illetve egy életműből szerveznek vetítéseket. Az 1986-ban bemutatott Macskafogó felújítása azért is jó dolog, mert legalább fizikailag nem romlik tovább. A film most főnixmadárként született újjá azzal, hogy a forgalmazó és a Filmarchívum úgy gondolta, ismét beviszi a hazai mozikba a Macskafogót, sőt, állítólag újra megpróbálják külföldön is forgalmazni” – jegyezte meg Ternovszky Béla.

A vetítésekhez kapcsolódó beszélgetéseket Varga Zoltán filmtörténész, a sorozat házigazdája vezeti. Az MTI kérdésére elmondta: október 8-án Szalay Péter rendező lesz a vendég, egy héttel később Jankovics Marcell, 22-én a Lúdas Matyi vetítésén Dargay Attila özvegye és alkotótársa, Henrik Irén.

A vetítések helyszíne a Premier Kultcafé, amely az egykori Vörösmarty mozi helyén működik. Az intézmény üzemeltetője a Fogadj örökbe egy macit Alapítvány, amely tizenkét fogyatékossággal élő személyt foglalkoztat itt. Kárász Róbert, az alapítvány vezetője kitért arra, hogy a két és fél éve újranyitott mozit-kávézót 150 millió forintból újították fel.