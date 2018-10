Amerikai sztár magyar szemmel

A száz éve született Leonard Bernstein előttünk hívta életre a zenét

Leonard Bernstein (1918–1990) nagyon szerette a magyarokat, a magyar zenét és Magyarországot, ahol többször is megfordult, ilyenkor mindig találkozott Juhász Előd műsorvezetővel, aki saját bevallása szerint a híres amerikai karmesternek, zeneszerzőnek köszönheti, hogy televíziós lett.

– A Zeneakadémia után Bernstein hatott rám a legtöbbet, tőle tanultam a legtöbbet, főképp a zene továbbadásának művészetéből – mesélte.

– Nélküle valószínűleg televíziós pályára sem lépek. Tudjuk, hogy nem volt csodagyerek, de már alig tizenöt évesen verseket faragott, köztük nem egy olyat, amely zenei hatásokat tükröz. Kifejezési vágya tehát már akkor túlmutatott a pusztán zenei eszközökön. Még fontosabb azonban az a kora ifjúságától megnyilvánult képessége, hogy másoknak az érdeklődését is a zene, a zenélés felé fordítsa, persze nemcsak élőszóval vagy az írásaival, hanem zenével, többnyire saját muzsikálásával. Ragyogóan élt a televíziónak a zenét milliókhoz közel vivő, népszerűsítő lehetőségeivel, 1954. november 14-én lépett fel először „műsorismertetőként” a televízióban, az Omnibusz programban. Mindig a zene legbensőbb rétegét, „lelkét” ragadta meg, és azt világosan, könnyed formában, szinte játszva tárta fel a hallgatók előtt. Erről így beszélt: „Azáltal, hogy magam beszéltem a hallgatósághoz, csaknem a szemük láttára hívtam életre a zenét olyan programokkal, amelyekben oktató szándékkal boncolgattam a témákat – a zenét odahoztam a nagyközönség elé, és kiiktattam a közvetítőt. Nem kezeltem oltárként a publikumot.” Sokszor vett példákat a társművészetekből, így az irodalomból és a képzőművészetből, de saját élményeiből is. A tonalitás megértéséhez baseballhasonlatokkal segített, a modális sorok vagy a hangközök bemutatásához pedig Beatles-példákkal. Amikor a disszonanciákról beszélt, illusztrációként egyik kezével a West Side Stroryból az Americát, a másikkal az amerikai himnuszt zongorázta.

Juhász Előd azt is megemlíti különböző nyilatkozataiban, írásaiban, hogy Bernstein az előadásai során több alkalommal a közönséget is aktivizálta, például megtanította őket a vezénylés alapelemeire. Sőt ahol csak lehetett, parodizálóképességét is kamatoztatta.

A recitativo, azaz az énekbeszéd ismertetésénél arra a mondatra, hogy „a csirke ára három centtel magasabb lett”, egymásután Mozart, Verdi és Wagner stílusában rögtönözve komponált zenét. Általában sok népszerű zenei részletet idézett, az ismerttől – jó pedagógus módján – fokozatosan közelítve az ismeretlenhez. Ötleteivel, szellemes hasonlataival, családias hangvételével mindig kellemes atmoszférát teremtett és lekötötte a figyelmet.

Nemcsak beszélt, de zongorázott, énekelt és természetesen vezényelt is. Nem véletlenül írták róla: ő az előadás művésze. Sokrétű nevelőmunkájában feltétlenül az egyénisége lehetett a döntő tényező, az a szuggesztivitás, ahogy a mondanivalóját nemcsak elrendezni, formálni, hanem elhitetni is képes volt.

Hallatlanul népszerű volt mindenütt a világon. Juhász Elődnek nemcsak idehaza, hanem Bécsben, Párizsban, Rómában és New Yorkban is alkalma volt interjút készíteni a zsenivel, aki mindig szerényen nyilatkozott.

Például a következőket mondta egyszer magáról: „Számomra két dolog fontos: hogy az előadásban a darabok lelkét, atmoszféráját igyekezzem megragadni, és hogy tanítsak, magyarázzak. Talán sokkal inkább vagyok tanár, mint bármi más. Mindaz, amit teszek, kísérlet, hogy érzéseimet, gondolataimat a zenéről másokkal közöljem. Ennek az átadásnak mindig szükségét érzem. Nagyon mély koncentrációt, nagy odaadást, sok ener­giát igényel minden egyes előadás. Igen bonyolult feladat a legnehezebb kérdésekről a lehető legvilágosabban beszélni, hogy a fiatalabb és az idősebb korosztály is megértse.”

Bartók Béláról így beszélt Juhász Elődnek a mester: „Kétszer találkoztam Bartókkal, először Washingtonban egy hangversenyen, majd New Yorkban. Sajnos csak néhány szót válthattunk, de lenyűgözött törékeny lénye, ám amikor leült a zongorához – bumm! Olyan erővel játszott, hihetetlennek tetszett, hogy ilyen kicsiny testből ennyi energia szülessen!”

Bernstein szívesen idézte fel Juhász Elődnek első budapesti látogatását is, amikor éppen hetven éve, 1948-ban ifjú karmesterként olyan frenetikus sikert aratott, hogy a közönség a Zeneakadémiáról vállra emelve vitte az Astoria Szállodába. Ez a diadalút jellemezte az egész pályafutását.