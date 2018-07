Amerika legigazibb arcai görbe tükörben

A szórakoztató tévésorozat nem tud pár perc alatt alapos típusrajzot felvázolni

Sacha Baron Cohen humorának egyik fő forrása alakváltó képessége és a filmjein vagy a tévéműsorain túl/kívül is továbbvitt karakterei. A műrapper-pozőr Ali G, a kazah riporter Borat, a meleg osztrák divattervező Brüno vagy az infantilis Aladeen diktátor után a polgárpukkasztó angol komikus – több mint egy évtized után – visszatért a televíziózás világába.

Sacha Baron Cohen (SBC) Who Is America? (Ki az az Amerika?) című új sorozatában az amerikai néplélek különböző lecsapódásait állította vitriolos érdeklődése célkeresztjébe. Az ezredforduló után három évadot is megélt Da Ali G Show-hoz hasonló felépítésű új műsorában ismert és kevésbé ismert embereket faggat, miközben a legváltozatosabb személyek és maszkok mögé bújik, többek között egy álmagyar álbevándorlóéba, akit a kiszemelt kaliforniai fegyverboltos még februárban leleplezett, legalábbis a pár napja a Foxnak adott interjúja és a bolt biztonsági kamerájának felvétele szerint.

Az angol Sacha Baron Cohen alapállítása most sem az, hogy minden amerikai féldebil, inkább az, hogy mindenki hülyének látszik, ha megfelelően „görbe tükrözzük”. Ha egy tőle kellően különböző világnézetű, SBC-szerű figurával zárjuk össze, akkor szinte bárki világnézete és értékszemlélete ostoba és nevetséges lesz.

Első áldozata Bernard Sanders, a korábbi demokrata elnökjelölt-aspiráns, akit egy redneck kinézetű ultrakonzervatív blogger alakjában faggat Barack Obama hányatott sorsú egészségügyi reformjáról, az Obamacare-ről. Majd Dr. Nira Cain-N’Degeocello („Egy cisznemű, fehér, heteroszexuális férfi vagyok, amiért elnézést kérek.”) maszkját ölti fel, és bekéredzkedik egy felső középosztálybeli republikánus házaspár elegáns vacsoraasztalához. Aztán előkerül az izraeli származású Erran Morad ezredes, aki mintha egyenesági leszármazottja lenne Michael Moore 2002-es Kóla, puska, sültkrumpli című dokumentumfilmjének.

Az első epizód legjobban sikerült betétje az, amikor Sacha Baron Cohen egy művészeti babérokra vágyó exfegyencként ellátogat egy Laguna Beach-i művészeti galériába. A galéria munkatársa, Christy mintha csak A négyzet című, tavaly agyondíjazott svéd társadalmi szatírából lépett volna elő. A négyzet végül lemaradt a legjobb külföldi film Oscar-díjáról, ennek miértjeit pedig számos véleménycikk és esszé kapirgálta.

Akkoriban több olyan írást is olvastam, hogy Európában értjük ezt a fajta sznobkarikatúrát, de az Egyesült Államokban nem megy ez a finom mintázatú humor: hiszen ott teljesen máshogy szerveződik a művészeti élet, az elitista galériák világa, és máshogy működik a mindent átitató politikai korrektség vagy a művészeti-esztétikai megideologizálás mechanizmusa. Cohen kiválóan eltalált jelenete erre gyönyörű cáfolat. Nem is miatta, a fekáliával és egyéb testnedvei­vel alkotó naiv festő, hanem Christy, a kaliforniai Coast Gallery művészeti tanácsadója miatt.

Ahogy ki- vagy elmagyarázza, kontextua­lizálja az átvitt és szó szerinti értelemben egyszerre arca elé tolt szart, az úgy tökéletes, ahogy van. Nemcsak kifinomult szakszókincset használó megszólalásaiban, hanem szem-, arc- és testmimikája legapróbb rezdülésében is, egészen a jelenetet záró csúcspont görnyedtségében is odaadó szolgálatkész lelkesedéséig. Nem lövöm le a poént, ha másért nem, ezért a jól előkészített pillanatért érdemes kivárni.

A Who Is America? egyelőre legnagyobb baja a felvillantás rövidsége: pár perc alatt igazán mély típus- vagy hülyeségrajzot nem lehet felrajzolni, a zsigeri provokáción és polgárpukkasztáson túl se pró, se kontra vitát generálni egy-egy fontos vagy felfújt társadalmi, esztétikai, politikai, közéleti vagy akármilyen más kérdésben – legfeljebb szórakoztatni. Színes és már az első részben is változó színvonalú mozgóképes könyvnek ígérkezik a Who Is America? Egy rész alapján még ne ítélkezzünk fölötte, vasárnap érkezik a következő 28 perces epizód.