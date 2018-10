Almeríától a Pireneusokig

A legjobb kortárs spanyol filmeket vetítik Budapesten

Az elmúlt év legjobb spanyol filmtermését hozza el az Uránia Nemzeti Filmszínházba a spanyol filmhét: kilenc olyan alkotást, amelyet filmforgalmazásban nem, csak a mustrán tekinthetnek meg a nézők. Többségében kortárs történetek szerepelnek a kilenc teljesen eltérő műfaji film között, amelyek földrajzilag a déli Almeríától az északi határvidékig, a Pireneu­sokig fedik le Hispániát.

A vígjátéktól a thrilleren és a dokumentumfilmen át a nagyjátékfilmig terjed az október 16–22. közötti spanyol filmhét kilenc alkotást bemutató repertoár­ja. Noha Spanyolország az európai filmipar öt legnagyobbja között szerepel, a kortárs spanyol filmből igen kevés kerül hazai forgalmazásba, ezért is jelentős a legújabb munkákat felvonultató négynapos vetítéssorozat.

Carla Simón önéletrajzi filmje által a spanyol film új generációjának képviselőjét ismerhetjük meg, aki tagja a világválság idején pályáját kezdő nemzedéknek, amely kénytelen volt alacsony büdzséből kigazdálkodni filmjeit. A spanyolok tavalyi Oscar-nevezettje az 1993 nyara című filmmel mutatkozik be a szemlén. Egy hatéves kislány történetét meséli el, aki szülei halála után a rokonaihoz kerül, és ebben az elszigetelt környezetben kell a valósággal megbirkóznia. A történet az idei Berlinalén a legjobb elsőfilmesnek járó díjat vitte haza, és otthon is tucatnyi elismerést söpört be.

Vígjátékból kettő is került a válogatásba, mind a kettő misztikus átalakulásról szól. A fesztivált nyitó Abracadabra nézői egy igazi macsó átalakulásának lehetnek szemtanúi egy amatőr hipnotizőr mutatványa nyomán. A fekete komédiát jegyző Pablo Bergert a magyar nézők a Torremolinos 73 című munkája kapcsán ismerhetik. A Torrente-filmek címszereplőjeként itthon is ismert Santiago Segura rendezése a fesztivál másik vígjátéka, a Kertelés nélkül hősnője Paz, aki egy ezoterikus kezelés hatására őszinteségrohamot kap.

Az író című, Manuel Martín Cuenca rendezésében látható film a komédia és a dráma határmezsgyéjén mozog. A történet hőse, elválva a nejétől, maga is írásra adja a fejét.

A műfaji filmek közül a thriller sem marad el: A láthatatlan őr egy észak-navarrai kisvárosba kalauzolja a nézőt. A film az ősi baszk mitológiát és a kereszténység mágiáját ötvözi, Fernando Gonzáles Molina rendező pedig már ismerősként tér vissza a fesztiválra.

A filmhét idén is a spanyol nagykövetség, a Budapesti Cervantes Intézet és az Uránia Nemzeti Filmszínház szervezésében valósul meg, a Nemzeti Kulturális Alap és a spanyol kulturális és sportminisztérium film- és audiovizuális művészeti intézetének támogatásával.