Alma-dalok két repertoáron

A gyerekeink felnőttkorukban talán megkönnyezik a Szuperkukákat

Gyerekekhez szólni nagy felelősség. Úgy szólni hozzájuk, hogy ők figyelemmel hallgassák, különleges adottság és nagy ajándék. E közhelyszámba menő igaz-ságok pátoszát könnyű átérezni például egy Halász Judit-koncerten, ahol miközben kisgyerekek ugrabugrálnak a dalok ritmusára vagy valami teljesen független, belső koreográfia szerint, szülők és nagyszülők prünnyögnek a nézőtéren, maguk sem értik, mi ez a gombóc a torkukban, és mit siratnak, amikor Halász Judit töretlen vidámsággal énekli azokat a dalokat, amelyekre kiskorukban ők maguk is szökdécseltek.

Ha olyan együttesekre gondolok – minden bezzeg az én időmben sóhaj nélkül –, akikért ma rajonganak a gyerekek, akkor az elsők között jut eszembe az Alma együttes.

Felnőttfejjel is nehéz megúszni, hogy miközben az ember egy évvel bölcsebb is lett talán, valaki kedélyeskedve ne dúdolja a képébe, hogy Ma van a szülinapom-pom-pom, az pedig szinte kiapadhatatlan humorforrás, ha egy-egy baráti összejövetelen, altatási idő után, amikor az anyák-apák fellélegeznek, hogy mostantól végre összetett mondatokban lehet beszélgetni, és ma már nem kell értekezni többet a csigabigák és a villámlás természetéről, akkor valamelyik legjobb barát galád vigyorral bekapcsolja a Mennyi selymes puhaság vagy a Szuperkukák című dalt, közben pedig megörökíti, milyen képet vágnak ehhez mindazok, akik naponta többször – értsd: sokszor – hallják e sziporkákat.

A gyerekek ugyanis apadhatatlan lelkesedéssel hallgatják őket, amikor csak tehetik.

Az Alma együttes népszerűsége nyilván annak tudható be, hogy igazi hangszerekkel, igazi emberhangon, igazán vidám dalokat adnak elő úgy, hogy közben az egészben van valami megbocsátható kópéság, a fellépéseiken kedvesen meg-megtréfálják a gyerekeket, akik már emiatt is nagyon figyelnek, hogy most ne járjanak túl az eszükön – tehát minden koncertjük egyben hatalmas játék és móka is.

Kétségkívül ebben valódi kulcsszerepe Buda Gábor frontembernek van, de jelentős a többi zenész munkája is. Május végén viszont Buda Gábor az együttes Facebook-oldalán örömhírként jelentette be a rajongóknak, hogy „Immár két zenekar is lesz, akiket szerethettek, akiknek dalait hallgathatjátok, koncertjeit látogathatjátok!

Július 16-tól változik az Alma együttes felállása! Az Almába egy régi-új tag érkezik Berkesi Alex személyében, aki a basszus szekcióért lesz felelős, valamint Ránki Andris billentyűzik, és Erkel Gyuszi ütőzik”. Azt is elmondta, hogy „békében, barátsággal” válik el a frontember és az együttes többi tagja, a többiek (Körmendy Dávid, Maroevich Zsolt, Szabó Tibor és Székely Zoltán) továbbra is együtt maradnak, és Kifli zenekar néven új repertoárral készülnek, amelyben néhány Alma-dal is lesz majd.

„Zenészeink tudása garancia arra, hogy változatlanul remek színvonalú koncerteket hallhattok Dávid vezetésével” – hangsúlyozta Buda Gábor, az Alma rajongóit pedig arra kérte, hogy lájkolják a régi tagokból alakult zenekar oldalát.

Nemrég a békés különválást megelőzően 18, 14, 10 és 5 évig az Almában zenélő muzsikusokból megalakult formáció is a közösségi oldalán barátságos posztban hívta fel a követői figyelmét arra, hogy az Alma együttes Buda Gábor frontember vezetésével új tagokkal tovább folytatja a működését.

A két együttes tehát hangsúlyozza, hogy barátság és béke van köztük, de Buda Gábor a napokban videóüzenetben volt kénytelen helyesbíteni a távozó tagokkal az Index.hu portálon megjelent, Szakad az Alma zenekar című interjút. „Azért tartottam fontosnak megszólalni ez ügyben, mert azt szeretném, hogy ne legyen mellébeszélés, hanem az igazság hangozzék el erről. Nem valamiféle megújítás miatt válnak szét az útjaink.

Nem arról van szó, hogy meg szeretném újítani az Alma együttest, ezért megválok azoktól, akikkel évek óta együtt zenélünk. Az igazság az, hogy olyan feszültség volt már ebben a munkában, amelyet nem lehetett másként feloldani, ezért már februárban megbeszéltük, hogy különválunk ” – mondta el kérdésünkre az Alma együttes frontembere. Mint kifejtette, nem közte és a többi tag közt volt ez a feszültség, hanem a csapat és a menedzsment között.

„Én középen álltam, és ez a feszültség felemésztette azokat az energiákat, amelyeket a gyerekek öröméért szeretnék inkább mozgósítani. A csapattagoknak több dologban is igazuk volt, de mindezt én árnyaltabban láttam. A menedzserünk, Buda Tímea a feleségem volt, pontosan tudom, mennyi munkát, időt, energiát, pénzt fektetett bele abba, hogy a dalaink eljussanak a közönségünkhöz. Nem elég jól zenélni, egy jó menedzser igazi áldás.

Méltatlannak tartottam a csapat viszonyulását hozzá, ezért döntöttem úgy, hogy inkább korábbi és új zenésztársakkal építem tovább az Alma együttest” – fejtette ki Buda Gábor. Mint mondta, ő ajánlotta fel és írásban is rögzítették, hogy egykori zenésztársai ezután is játszhatják az általa írt, népszerű Alma-dalokat, bár olyan is van köztük, amelyek akkor születtek, amikor az Alma együttes még nem ebben a most bomló felállásban zenélt.

Mint felvázolta, az Alma együttes dalai ezután zeneileg másként szólalnak meg, feszesebbek lesznek, visszatérnek a régi vokális hangzáshoz, az ütős hangszerek nagyobb szerepet kapnak – tehát a rajongók „dögösebb és nagyobb show-ra számíthatnak mind zenei szempontból, mind a színpadi megjelenés tekintetében”.

A frontember a távlatibb és nagyobb volumenű tervek, mint például egy hangszerekről és zenéről szóló, gyermekeknek készülő ismeretterjesztő műsor vagy egy zenés gyerekmese mellett mihamarabb új klipeket tervez, és két új albumot is: egy szakmailag megalapozott beszédkészség-fejlesztő lemezt, valamint a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyerekekről szóló, Bicebóca-lemezt.

Talán mindkét formáció lelkesedése kitart addig, hogy a mostani rajongók évtizedek múlva is eljárhatnak a koncertjeikre a majdani gyerekeikkel sírni-nevetni, nosztalgiázni.