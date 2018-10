Állatvédő szervezetek is bemutatkoznak a Fővárosi Állatkert világnapi hétvégéjén

Az állatvédelemmel kapcsolatos programok és foglalkozások mellett számos állatvédő szervezet is bemutatja tevékenységét a Főváros Állat- és Növénykert állatok világnapjához kapcsolódó, csütörtöktől vasárnapig tartó Állatszeretet Fesztiválján.

Nagyon fontos ünnepe ez a fesztivál az állatkertnek, amikor a hétköznapokhoz képest még több speciális programmal, állatokkal és a velük foglalkozó szakemberekkel való találkozásra nyílik lehetőség – emelte ki csütörtökön, a rendezvény nyitónapján tartott beszédében Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója.

Hozzátette: a fesztivál alatt a Pálmaház melletti pavilonsoron meg lehet ismerni a kert és számos állatvédő szervezet állatmentő tevékenységét, a Holnemvolt Vár területén augusztusban nyílt Sünispotály nevű látványközpontban pedig a gyógyítással és mentéssel kapcsolatos tevékenységet mutatják be a szakemberek.

Az állatkert 1985 óta több mint 18 ezer állatot mentett meg, tavaly 103 faj 1524 egyedéről gondoskodtak a szakemberek. A mentett állatok között vannak avarrétegben megperzselt sünök, fészekből kiesett madarak, hüllők, elgázolt vagy mérgezett állatok is.

Persányi Miklós azt is kiemelte, hogy az állatkert ebben az évben is nagyon sikeres volt a veszélyeztetett állatfajok megőrzését szolgáló nemzetközileg összehangolt tenyésztési munkában, amelynek köszönhetően több csoportnál is születtek utódok. „Állatkerti rekordnak számít” például, hogy egy év alatt a flamingó csapat 25 fiókát költött ki és nevelt fel, de kicsinyekkel büszkélkedhetnek a pelikánok, a nagy marák, vagy az óriás hangyászok is, de a cseperedőben lévő elefánt borjút és a gorilla bébit is ide lehet sorolni.

Az esemény kiemelt vendége volt Wening Esthyprobo Fatandari, az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövete is, aki az állatkert fajmentő tevékenységét méltatva hívta fel a figyelmet az Indonéziában őshonos, és a Fővárosi Állatkertben is látható fajok között a komodói varánuszra, a orángutánokra vagy a Bali-seregélyre.

Hanga Zoltán, a kert szóvivője elmondta, hogy a négy nap során a látogatók megismerhetik egyebek mellett a felelős állattartás szabályait, a városi természetvédelemről a Fővárosi Önkormányzati Természetvédelmi Őrszolgálata tart bemutatót, a Szamóca Kiskertész Tanoda kertek gondozását és ápolását mutatja be az érdeklődőknek, de lesz teleszkópos madármegfigyelés és mikroszkópos rovarmegfigyelés is, valamint számos játékos programmal is készülnek többek közt a Nagy-tó partján, a Varázshegyben és a Szavannaházban.