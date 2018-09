A Testről és lélekről nyerte a II. Hét Domb Filmfesztivál fődíját

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása nyerte el a fődíjat a II. Hét Domb Filmfesztiválon, amelynek záróeseményét szombaton tartották Komlón.

A filmeket a Rófusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező, Koltai Róbert színművész, rendező és Halmy György dokumentumfilm-rendező alkotta zsűri bírálta el.

Az ítészek az animáció kategóriában a Horváth Mária által rendezett Cigánymesék/Hogyan lett az ember? című alkotását, a dokumentumfilmek közül Moharos Attila Ballada egy szolgafiú emlékére című filmjét, az ismeretterjesztő- és természetfilmek közül Boros Ferenc és Horváth Zoltán Egy barázdát én is hagytam című alkotását találták a legjobbnak. Nagyjátékfilm kategóriában a Brazilok, a kisjátékfilmek közül a Bújócska, az egyéb filmek közül pedig az Azori lett első helyezett.

A kategóriák első helyezettjei 300 ezer, a második helyezettek 200 ezer, a harmadik helyezettek 100 ezer forintos díjban részesülnek. A fesztivál fődíja 1 millió forint.

Az egyhetes seregszemlére 191 alkotást neveztek a filmesek, ezek közül 60 került a versenyprogramba, az esemény a felnőtteken kívül a 10 és 18 év közötti diákok számára is lehetőséget adott a versengésre.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár videoüzenetében úgy fogalmazott: „Magyarország világnagyhatalom a filmezés területén”.

A Hét Domb szervezőire utalva azt hangsúlyozta: hála illeti azokat, aki létrehoznak olyan seregszemléket, ahova az amatőr, a profi, a dokumentumfilmes, a fiatal és idős alkotók is nevezhetnek.

Mint felidézte, a tavalyi fesztivált 11 millió forinttal, az ideit pedig már 12 millió forinttal támogatta a kultúráért felelős államtitkárság. Fekete Péter egyúttal ígéretet tett arra, hogy jövőre is támogatni fogják a szervezők munkáját.

Hoppál Péter, az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke, a fesztivál fővédnöke a díjkiosztó gálán a seregszemlére utalva azt mondta: „minden alkalommal ünnep, amikor a magyar kultúra, művészet egyik területének a csodái felett álmélkodunk”.

Baranyában, ahol a pécsi filmszemléknek az 1960-70-es években fantasztikus gyökerei eredtek, különösen fontos, hogy visszatért a filmművészet, a filmszemle, illetve a művészeti ág nagy művelőinek és kritikusainak jelenléte – hangoztatta a térség fideszes parlamenti képviselője.

A politikus szerint a magyar film újra reneszánszát éli, amit az is mutat, hogy a színházjegy-eladásokhoz hasonlóan a megvásárolt mozijegyek száma is dinamikusan emelkedik. Ez pedig azt jelenti, hogy a kínálat erősödik – jegyezte meg Hoppál Péter, aki köszönetet mondott a szakmának, a fesztivál szervezőinek, zsűrijének és nézőinek is.

A fesztiválon elhangzott, hogy a regisztrációk összesítése alapján a szombat délutáni gáláig 4210 néző vett részt a vetí