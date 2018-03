A Teatro Építész Műterem Kft. tervei alapján újul meg a Győri Nemzeti Színház

A Teatro Építész Műterem Kft. tervei alapján újul meg a Győri Nemzeti Színház a Modern városok program keretében 2019 és 2021 között - jelentette be a megyeszékhely főépítésze kedden sajtótájékoztatón Győrben.

Révi Zsolt elmondta, hogy a színház felújításának tervpályázatára hat pályamű érkezett. A Teatro Építész Műterem Kft. tervpályázata színpad- és színház-technológiailag, építészetileg a legjobb megoldást nyújtotta működés és működtetés szempontjából a szakmai zsűri egyhangú döntése szerint.

A terv részleteit a következő hónapokban dolgozzák ki – tette hozzá.

A főépítész az MTI-nek elmondta, hogy a tervező iroda a kamarateremként funkcionáló Kisfaludy-termet nem épületen belül helyezte el, hanem annak oldalán, így megoldódott az a probléma, hogy a játszóhely nehezen megközelíthető és kis méretű.

Beszélt arról is, hogy a kiírónak is kérdéses volt, hogy a színház városképhez szorosan kapcsolódó sísánc formájú tetejét megtartsák-e, vagy sem. Megjegyezte, hogy a nyertes pályamű megtartja a formát, ugyanakkor át is alakítja: úgy fog majd kinézni, mintha egy jégkocka lenne a sísáncon. A főépítész izgalmasnak nevezte ezt a tervet, szerinte a hozzátoldás funkcionálisan is jó megoldás. Hozzátette: a felújítással enyhén növekszik majd a nézőtér befogadóképessége.

A tervek szerint az engedélyezési eljárásokat követően közbeszerzést írnak ki a kivitelezésre, amely jövő ősszel kezdődhet el.

Domanyik Eszter, a győri önkormányzat városmarketing és programszervezési főosztályának vezetője elmondta, hogy a terveket bíráló szakmai zsűrit Révi Zsolt főépítész mellett Páternoszter Piroska, a Modern városok program végrehajtásáért felelős polgármesteri biztos, Markó Angéla, a Győri Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója, Füke Péter, Kuslics Tibor, Lukács István és Mikó László építészmérnökök alkották.

A színház és környezete felújításáról tavaly április 28-án írt alá a Modern városok program keretében együttműködési megállapodást Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester Orbán Viktor miniszterelnökkel. A megállapodás szerint húszmilliárd forint áll majd rendelkezésre.

Borkai Zsolt tavaly december közepén jelentette be, hogy a felújítés idején az Olimpiai Sportpark nagycsarnokában játszik majd a színház és a Győri Balett társulata.