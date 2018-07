A tanulás és közösségi élmény helye

Javában zajlik a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál

Az ország egyik legfontosabb zenei eseménye minden bizonnyal a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál: a XX–XXI. századi zenét középpontba állító programsorozat szeminárium formájában már félszáz éve, fesztiválként pedig harminchárom éve várja a zene rajongóit.

Kezdetben Bartók Béla és tanítványai tartottak itt kurzusokat rendkívüli nemzetközi érdeklődéstől kísérve, majd felmerült igényként a karmesterek képzése is, és a fesztivál Szombathelyre költözött. Az eseménynek köszönhetően olyan világhírű művészek fordultak már meg a városban, mint ­például John Cage, Marco Stroppa, Louis Andriessen vagy éppen Ligeti György.

A rendezvény célja is igen különleges, hiszen Bartók életművének megidézésén túl a közösségi élmények is kiemelt szerepet kapnak.A mostani fesztivál az idén százéves A kékszakállú herceg várát állítja a középpontba. A programsorozat másik fontos témája a tánc, hiszen Bartók Bélára és Kodály Zoltánra, valamint kortársaikra az énekelt és hangszeres népzene felfedezése mellett a néptánc is igen nagy hatással volt. Bartók egyébként olyannyira érdeklődött egész életében a tánc iránt, hogy erről zeneművein túl írásai is tanúskodnak.

A mesterkurzusok végén a művészek be is mutatják frissen megszerzett tudásukat: a Filharmónia Magyarország július 20-án várja az érdeklődőket a zárókoncertjeikre. A dal- és opera-mesterkurzust az idén a Kossuth-díjas Komlósi Ildikó, a zongora-mesterkurzust Balog József, a fuvola-mesterkurzust Ittzés Gergely, a karmesterek képzését pedig Hamar Zsolt és a Savaria Szimfonikus zenekar vezeti.

Fotó: Teknős Miklós

A fesztivál szervezői a koncerteken és mesterkurzusokon túl társművészeti eseményekkel is várják az érdeklődőket, valamint idén először családi nappal is, amelyet július 21-én a Ga­yer Parkban tartanak. Itt a legkisebbek is megtalálhatják a nekik tetsző elfoglaltságot: többek között hangszersimogató, bábszínház és különböző kézművesprogramok közül választhatnak. A különleges zenei programok sem maradhatnak el: este nyolctól az Oláh Dezső Trió Bartók Béla 1915-ben Román népi táncok című, zongorára íródott művének dob-, bőgő-, zongoraadaptációját adja elő. A tánctételek között improvizációk is elhangzanak majd.

A fesztivál Hamar Zsolt izgalmas művészeti elképzelésével, egy egyszerre színpadi és koncertszerű előadással zárul, amelyet Kocsis Zoltán emlékére ajánl fel.

A fesztivál zárókoncertje idén rendhagyó módon egyben az Iseumi Játékok nyitókoncertje is lesz.