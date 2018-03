A szónál őszintébb és igazabb a kép

Megnyitották a 36. Magyar Sajtófotó-kiállítást

Péntektől látható a 36. Magyar Sajtófotó-pályázat nyertes képeit bemutató tárlat a Capa Központban. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége által szervezett megméretésre 247 fotós jelentkezett összesen több mint hatezer képpel, ebből választották ki az egyes kategóriák díjazottjait, valamint a kiállításon szereplő alkotásokat, csaknem ötszáz képet.

Hargitai Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöke elmondta, hogy a tárlaton szereplő fotók a magyar újságírás csúcsteljesítményének tekinthetők. „Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ezek a képek sokkal őszintébbek és igazabbak, mint azok a szövegek, amelyek manapság a sajtóban megjelennek, legalábbis sokkal inkább szólnak a valóságról” – tette hozzá.

Hargitai Miklós azt is kiemelte, hogy a sajtófotó-pályázat eredménye azért is tekinthető mérvadónak, mert a zsűrizés anonim módon történik, vagyis a zsűritagok a bírálás során nem tudták, éppen melyik fotós képeit értékelték. A zsűri két magyar és három külföldi szakemberből állt, tagjai idén Szlukovényi Tamás, Szabó Bernadett, Michael Hanke, Maciek Nabrdalik és Filip Horvat voltak.

Szlukovényi Tamás, a sajtófotó-pályázat zsűrijének elnöke elmondta: a kiállítás azért is kiemelkedő jelentőségű, mert a fotóművészet nagyban alakítja az adott közösségek, országok vizuá­lis kultúráját. „Ez a pályázat pedig elérte ezt a célt, amit az is bizonyít, hogy az egész országból érkeztek pályaművek” – hangsúlyozta Szlukovényi Tamás.

Szigeti Tamás, a kiállítás kurátora, a MÚOSZ fotóriporterek szakosztályának titkára kiemelte, hogy soha nem volt még ilyen sok kép: idén 496 fotót állítottak ki. „Apróbb újdonság, hogy az elmúlt években kizárólag a szürke különböző árnyalatait használtuk a fotók és a képaláírások hátterének kialakítása során, most viszont más színekkel is próbálkoztunk” – tette hozzá.

A kiállításon kiemelt helyen szerepelnek a pályázaton a MÚOSZ nagydíját elnyerő Móricz-Sabján Simon munkái.

A Világgazdaság fotóriportere a mélyszegénységben élő, nyolctagú Borsos család mindennapjairól, életük nehézségeiről és örömeiről készített megkapó, erős atmoszférájú sorozatot. Móricz-Sabján Simon elmondta, hogy a díj nemcsak fontos visszajelzés volt számára, hanem ablakot is nyitott a világra. „Egy munka elkészítése során mindig az a legfontosabb, hogy a közönséghez is eljusson az adott sorozat, illetve téma. Azt remélem, erre most lesz lehetőség” – tette hozzá.

A tárlat különösen kiemelkedő alkotásai közé tartoznak Mónus Márton fotói is, aki a pályázat André Kertész-nagydíját és a harminc év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotográfusoknak járó Szalay Zoltán-díjat is elnyerte. Az MTI/MTVA külső munkatársa képeivel A krízisautó éjszakája címmel a Menhely Alapítvány munkáját mutatta be, amelyet a szervezet a múlt év leghidegebb éjszakáin folytatott.

A kiállításon két munkatársunk (képünkön) fotói is láthatók: Teknős Miklós (balra) az egyedi művészet kategóriát nyerte meg Szék című képével, amely egy igen különleges kompozíció: Stefan Wewerka Szék című alkotása és a műtárgy tulajdonosa látható egy budapesti kiállításon. Kurucz Árpád (jobbra) pedig képriport kategóriában lett első helyezett a katalán függetlenedési törekvések kapcsán készített fotósorozatával.

A tárlaton számtalan emlékezetes pillanat, figyelemre méltó téma látható: elég csak Hajdú D. András A család reménysége: a szőke, kék szemű Szofi vagy Urbán Ádám Akit elvarázsol a cirkusz, azt nem ereszti című, idős magyar artistákat bemutató sorozatát említeni. A kiállítás május 19-ig tekinthető meg a Capa Központban.