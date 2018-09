A színházak éjszakája programjaival nyitja az évadot szombaton a Bethlen Téri Színház

A színházak éjszakája programjaival nyitja meg hetedik évadát szombaton a Bethlen Téri Színház, amely a most kezdődő szezonban a Találkozások tehetséggondozó sorozat előadásaival és fesztiválokkal is várja közönségét.

A színháznak indulása óta missziója a tehetséggondozás, a fiatalok és pályakezdők lehetőséghez juttatása, és ez áll az új évad programtervének fókuszában is – olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, folytatják a Mannával közös Találkozások tehetséggondozó sorozatot, amelyre évek óta pályakezdő rendezők jelentkezhetnek kétszereplős darabokkal. A megvalósult előadásokat a színház repertoárszerűen játssza hónapról hónapra.

Továbbra is műsoron marad a Cseh Judit rendezte, Pataki Éva regényéből készült Nőkből is megárt. Tordai Terivel és Horváth Lilivel, akik a színpadon is anyát és lányát alakítják, valamint Valcz Péter rendezésében a Mary és Max Grisnik Petrával és Gőz Istvánnal a főszerepben. A Találkozások-előadások közül többhöz is feldolgozó drámafoglalkozás készült, és bekerültek a színház ifjúsági programjába.

Az idén már szintén pályázati rendszerben működő Ambíció elnevezésű sorozatban fiatal, ambiciózus alkotók vagy alkotócsapatok kapnak lehetőséget új előadás bemutatására, műfaji megkötés nélkül.

A színház rezidens társulata, a Közép-Európa Táncszínház folytatja az IKF, azaz Ifjú Koreográfusok Fóruma programot, amely a pályakezdő táncos alkotóknak nyújt bemutatkozási lehetőséget. Emellett szorosan együttműködnek a Gangaray Dance Companyvel, a G.A.P., azaz Gangaray Artistic Program létrehozó csapatával.

Az idén is jelentkezik fesztiválokkal a színház: novemberben az Erzsébet-nap köré szervezett hétnapos táncfesztivál, a Sissi Őszi Tánchét várja a nézőket, majd január végén a határon túli magyar színházi műhelyeket bemutató Vendégváró Fesztivál, amely az idén a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházat látja vendégül.

A Bethlen alapvetően befogadószínház, de a repertoáron tartott Találkozások-előadásokkal és a rezidens társulatok előadásaival mégis kijelöli a fő művészi irányvonalat, és azt a három műfajt, amely markánsan megjelenik a műsorban. A Közép-Európa Táncszínház a tánc, a Spirita Társulat a próza, a Marica Bábszínháza pedig a báb- és gyermekszínház képviselője.

A színháznak indulása óta fontosak a határon túli magyar színházi műhelyekkel való szoros kapcsolatok, így a január végi Vendégváró Fesztivál mellett az évad során műsorra tűzik az Aradi Kamraszínház, a Kassai Thália Színház, a komáromi Boráros Imre Színház és a kolozsvári Váróterem Projekt egy-egy előadását is.

Az évadnyitó szombati egész napos rendezvényen a családokat, az iskolás korú fiatalokat és a felnőtt közönséget is várják. A színházak éjszakáját már délelőtt 11-kor a Marica Bábszínháza Cipőmese című előadásával indítják, a színház előtti füves területen pedig egész nap kézműves foglalkozásokkal, gyerekeknek és felnőtteknek szóló játékokkal várják az arra járókat.

A Bethlen Gábor tér 3. alatti épületben kétszer is vezetett túrát indítanak, a Bethlen Galériában pedig épülettörténeti kiállítást rendeznek be. A nap egyik különlegessége a Gang Színház, amelynek helyszíne a lakóház udvara és gangja. A Pulzus Társulás és a Bethlen Téri Színház Békés Pál Egy kis térzene című művét 7. kerületi gangos házak udvarán játssza, az adott ház lakóinak és meghívottjaiknak. Ez alkalommal bárki részese lehet az élménynek.

A Szívlapát című versszínházi előadás délután lesz műsoron Igó Éva és Zoltán Áron szereplésével, a Spirita Társulat pedig a Steve Jobs életét bemutató iJobs című előadás felújító próbájára engedi be a közönséget.