A Szent Jobbot védelmező kendőt mutatják be a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban

A Szent Jobbot védelmező kendő és egy Mária Terézia kézjegyével hitelesített latin nyelvű írás is látható lesz a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum kedden nyíló kamarakiállításán – közölte az intézmény az MTI-vel.

A múzeum tájékoztatása szerint a tárlat központi elemeként kiállított ereklyekendőbe takarva szállították a Szent Jobbot 1771-ben Raguzából Bécsbe, hogy semmilyen sérülés se érhesse az úton. A Szent István kézfejének festett képével díszített selyemkenőt a veszprémi érseki palota házi kápolnájában a Boldog Gizella

Főegyházmegyei Gyűjtemény leltárában őrzik, és először lesz nyilvánosan megtekinthető a múzeumban az év végéig látogatható kamarakiállításon.

A kendő mellett egy eredeti, Mária Terézia királynő kézjegyével hitelesített latin nyelvű írást is kiállítanak, valamint többek közt egy 1764-ben a Mária Terézia által alapított Szent István Lovagrend megalakulása alkalmából veretett ezüstérme is látható lesz. Bemutatnak egy olyan 1915-ös világháborús emléket is, melynek egyik oldalán Szent István, a másikon Ferenc József ajánlja fel Magyarországot Szűz Mária oltalmába.

Az államalapító királyunk emléke előtt tisztelgő tárlatot kedden öt órakor nyitja meg Márfi Gyula veszprémi érsek a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban.