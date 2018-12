A szecesszió születése

December 13-tól látható A művészet templomai sorozat újabb epizódja

Hamarosan folytatódik A művészet templomai című, nagy sikerű ismeretterjesztő sorozat. A Klimt és Schiele: Amor és Psyche – A szecesszió születése című monumentális alkotás a bécsi szecesszió születésének inspiráló időszakát mutatja be eddig soha nem látott módon, feltárva a legmélyebb összefüggéseket az irodalom, a zene, a képzőművészet és a társadalmi folyamatok között.

A Michele Mally által rendezett Klimt és Schiele: Amor és Psyche főként azért egyedülálló, mert felépítésének köszönhetően a legizgalmasabb játékfilmekre jellemző dinamikával mutatja be a bécsi szecesszió korszakát és legkiemelkedőbb alkotóinak életét. Mindemellett rengeteg információt is közöl és jelentős tudásanyagot ad át, feltárja a különböző művészeti ágak képviselői közötti kapcsolatokat is, és mélyrehatóan bemutatja azt a társadalmi közeget is, amelyben a szecesszió kibontakozott.

Kitér Sigmund Freud munkásságára is, a pszichoanalízis és a tudattalan felfedezése ugyanis jelentős hatást gyakorolt a kor művészetére. A film bemutatja női tanítványait is, és részletesen ismerteti egyikük pályáját, akit később saját unokaöccse ölt meg. A fiú azzal védekezett, hogy a nő akarata ellenére végzett rajta gyerekkorától analízist.

A film egyik legérdekesebb része az, amikor a nőiség szimbólumának átértelmezését mutatja be: Egon Schiele ugyanis egészen másképp ábrázolta a női testet, mint ahogy az korábban elfogadott volt.

„Az erotikus műalkotások is szentek!” – írta Schiele levélben nagybátyjának, Leopold Czihaczeknek. Ezt az újfajta szemléletet a filmben megszólaló kurátor egy nagyon érdekes személyes élménnyel támasztotta alá: elmondása szerint Schiele a női aktjait gyakran függőlegesen szignózta, mégis a férfi kurátorok, akikkel dolgozott, minden alkalommal vízszintesen akarták kitenni ezeket a képeket a falra, mert számukra a nők testének ábrázolása egyedül ilyen módon volt elfogadható. Ennek alapján nem nehéz elképzelni, hogy milyen forradalminak számított Schiele ábrázolásmódja a maga korában.

A film a szecesszió legfontosabb művészeinek kiemelkedő alkotásait is közelebb hozza, hiszen a film kiindulópontjául a Gustav Klimt, Egon ­Schiele, Otto Wagner és Koloman Moser művészetét és a szecesszió születését bemutató évfordulós kiállítások szolgálnak, amelyeket a bécsi Leopold Múzeumban, az Albertinában, a Belvedere-­kastélyban és a Bécsi Szépművészeti Múzeumban rendeztek meg. A filmes technikának köszönhetően az alkotások rendkívül aprólékos módon kerülnek bemutatásra, nem marad ki egyetlen fontos részlet sem.

Michele Mally filmje emellett Bécs legfontosabb kulturális nevezetességeit is körüljárja, így kiváló tippeket adhat egy esetleges bécsi kirándulás előtt, hiszen ha az osztrák fővárosban járunk, semmiképp sem szabad kihagynunk a történelmi kávéházakat, Klimt műtermét, Freud házát vagy a Bécsi Állami Operaházat.

A Klimt és Schiele: Amor és Psyche című mű bátran ajánlható mindenkinek, aki szeretné egy kicsit jobban megismerni a bécsi szecesszió korszakát és alkotóit. A 4K minőségben forgatott dokumentumfilmet Budapesten kívül Szolnokon, Szegeden, Pécsett, Nyíregyházán és Szentendrén is bemutatják, 2019-ben pedig újabb érdekes részekkel bővül a sorozat, amelyeken keresztül Salvador Dalí, valamint Monet pályáját ismerhetik meg mélyebben az érdeklődők.