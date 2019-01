A szárnykészítő látomásai

Balázs János festményeiből nyílt kiállítás a Műcsarnokban

Eddig csak közvetve ismertem Balázs János festő életművét. Pár évvel ezelőtt Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész kérésemre végigvezetett a hevesi állandó kiállításán. Köztudott, hogy a Nemzet Művésze címmel is kitüntetett alkotó létező személyekről, kortársairól mintázza meg egy-egy szobrát, a történelmi alakok portréit is. Épp a Szárnykészítőt csodáltam, amikor az alkotó megjegyezte, hogy ez Balázs János festő portréja. Egy fehér ketrecben (madárkalitkában?) egy sámlin arasznyi ember ül és – mint a szobor címe is mutatja – szárnyakat készít, mellette csirkecsontra kifeszített, törékeny repülőalkalmatosságok lógnak. Nincs bezárva, de a ketrec ajtaja annyira kicsi, hogy sem a szárnyak, sem a készítőjük nem fér ki rajta. Döbbenetesen precíz létértelmezés ez a szobor.

Csak a hevesi látogatást követően néztem utána, ki volt Balázs János, és a roma származású művész világhálón fellelhető képeit, fotóit elnézve, ver­seit és élettörténetét olvasva folytathattam a hüledezést, hogy Kő Pál egyetlen szoborba fogalmazott gondolattal mennyire pontosan összegzi a mindenkori szárnykészítők magányát és küzdő konokságát.

Balázs János (1905–1977) a felvidéki Alsókubinban született, nagyapja és apja is ismert prímás volt. Édesapja halála után, ötévesen a Salgótarján központjában levő pécskődombi cigány telepre került, és családjával a maguk tákolta putriban tengették életüket. Harminchét évesen elvitték katonának, a frontszolgálat után hadifogságba került, három évig raboskodott a szaratovi hadifogolytáborban. Miután hazatért, többé nem hagyta el Salgótarjánt, a pécskődombi remeteként emlegették a visszavonultan élő, mogorva embert. Bár csak két osztályt végzett, rengeteget olvasott, minden érdekelte Homérosztól a magyar klasszikusokon át Shakes­peare-ig, Balzacig és Nietzschéig.

Verseket, naplót írt, rajzolt, sötétedés után a saját készítésű hangszerein zenélt – közvetítette annak a világnak a szépségeit, amelyet az olvasmányélményeiből, a folklórból, a saját élettapasztalatából és bölcsességéből teremtett. A rajzaiért lelkesedő fiatalok biztatására hatvanhárom évesen kezdett festeni, életművét nyolc év alatt hozta létre. Salgótarjánban hamar felfedezték, majd az országos ismertséget külföldi tárlatok követték. Gyakran faggatták riporterek, több portréfilm is készült róla, a Magyar Nemzeti Galéria népszerűsítette a műveit.

1977-ben a Corvina Kiadó gondozásában megjelent, Ecsettel és irónnal című verseskötetét a saját képeivel illusztrálta. Cigány büszkeséggel címmel 2009-ben a Kieselbach Galéria kétnyelvű, reprezentatív, monografikus albumot adott ki, amelyben a róla szóló írások mellett a naplójegyzetei is olvashatók. 2014-ben jelent meg Beszélgetéseim Balázs Jánossal címen Botos Zoltán személyes hangú visszaemlékezése.

A körülbelül háromszáz festményből álló életművének darabjaiból a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban és az 1976-ban megnyílt kecskeméti Magyar Naiv Művészek Múzeumában található jelentős kollekció, de legtöbb képe magángyűjteménybe került. Egyik jelentős gyűjtője Horn Péter, akinek köszönhetően most Balázs János közel hatvan festményét csodálhatják meg a Műcsarnok látogatói február 10-ig.

„Ha lehetne, a köd falára is képeket festenék” – a kamaraterem bejáratánál, Balázs János portréja alatt ez a vallomás fogad, bent pedig a pécskődombi szárnykészítő világa: színekben tobzódó festmények erdei álmokról, királylányokról, mítoszokról, letűnt korokról és a szépségessé szelídült cigány telepről.