A Napszálltát is bemutatják a Puszani Nemzetközi Filmfesztiválon

A csütörtökön megnyíló 23. Puszani Nemzetközi Filmfesztiválon (BIFF) lesz Nemes Jeles László Napszállta című filmjének ázsiai premierje. A szervezők tájékoztatása szerint a dél-koreai kikötővárosban megrendezett filmmustrán 79 ország több mint 300 filmjét vetítik.

„Az idei fesztivál a helyreállításról és státuszunk visszanyerésről szól. A bővítésről és a reformokról” – fogalmazott Li Jong Kvan, a BIFF szervezőbizottságának elnöke.

A fesztivál szervezői és az ország legfontosabb filmes szervezetei korábban azzal vádolták a puszani vezetést, hogy politikai okokból beavatkozik a kulturális rendezvény programjának alakításába. A fesztivál és a szponzoráló város között akkor mérgesedett el a helyzet, amikor a 2014-es rendezvényen a város nyomására levették a műsorról a több mint 300 halálos áldozattal járó dél-koreai kompkatasztrófáról szóló dokumentumfilmet. A Szevol komphajó tragikus balesetéről szóló alkotás ugyanis bírálta a kormányt a rosszul irányított mentés miatt.

Li Jong Kvant és Dzsaj Dzseon, a fesztivál igazgatóhelyettese, akit elmozdítottak posztjukról, idén visszatérhettek, és az új kormány támogatásáról biztosította a fesztivált.

A fesztiválon az újraegyesítés gondolata is hangsúlyos: nyitó filmként Dzsero Jun dél-koreai rendező Beautiful Days című alkotását vetítik, amelyben egy nő Észak-Koreából délre szökik a jobb élet reményében.

Az október 4. és 13. között zajló ázsiai filmes seregszemlén 79 ország 323 filmalkotását mutatják be, ezek közül 115 világpremier lesz.

A mustrára várják az ázsiai filmgyártás olyan csillagait, mint a kínai színésznő Csao Tao (Ősi folyók, csendélet) vagy az indiai rendező-forgatókönyvíró Radzskumar Hirani (3 félnótás), de a vendégek között lesz Jason Blum hollywoodi producer is. Szakamoto Rjuicsi Oscar-díjas japán zeneszerző ugyancsak Puszanba érkezik: fellép a nyitógálán és átveszi a fesztivál ázsiai filmeseknek adományozott díját.

A BIFF New Currents versenyprogramjába, amelyben első vagy második filmjüket készítő ázsiai filmesek versengenek, hét ország tíz alkotását válogatták be a szervezők. A mezőnyben szerepel egy bhutáni alkotás is, a The Red Phallus.

A világ filmművészetéből válogató szekcióban mutatják be az Oscar-díjas Nemes Jeles László Napszállta című filmjét, amely a nemzetközi kritikusok szövetségének díját nyerte el a velencei filmfesztiválon. A puszani bemutatkozás egyúttal a produkció ázsiai premierje lesz. Az 1913 nyarán, Budapesten játszódó alkotás a filmalap támogatásával a Laokoon Filmgroup gyártásában, a francia Playtime-mal koprodukcióban készült, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével. A film a hivatalos magyar nevezett a legjobb idegen nyelvű film Oscar-mezőnyében.

A fesztivál zárófilmjeként október 13-án a hongkongi veterán színész-rendező, Jüen Vo-ping (Acélkarmok, Igaz legenda) Master Z: The Ip Man Legacy című akciófilmjét vetítik a dél-koreai kikötővárosban.