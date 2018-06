A MOME hallgatójának terve került egy XI. kerületi tűzfalra

Zsuffa Zsanna Lídia, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatója egy tűzfaltervezési kurzus keretében tervezte meg azt a kócsagot, amely a XI. kerületi Bertalan Lajos utca 16. szám alatti társasház tűzfalára került fel a Színes Város Csoport közreműködésével.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes a fal pénteki átadóján a helyszínen kiemelte, hogy a főváros több éve vesz részt partnerként a Színes Város tűzfalfestési kezdeményezéseiben, ahogy az egyetemmel is több szakmai programot valósítanak meg közösen. Olyan kurzusokat finanszíroz például a főváros és olyan projekteken dolgoznak együtt, hogy milyen egy gyerekbarát város, vagy mit lehet kezdeni a negatív terekkel.

Örülünk, hogy megint egy ilyen izgalmas műalkotás fogja jó hírét vinni a fővárosnak, hiszen mikor egy-egy ilyen megjelenik, akkor a városról és a városrészről egyaránt jól és jót üzen – fűzte hozzá.

Újbudán nem ez az első tűzfalfestmény, és jelenleg is zajlanak az egyeztetések a Színes Város csapatával egy újabb alkotásról – mondta Hoffmann Tamás, a kerület polgármestere.

A 300 négyzetméternél is nagyobb falfestményről szólva Nádudvari Noémi, a Színes Város művészeti kurátora kiemelte, hogy a csoportnak fontos és előremutató projektje volt ez, hiszen kiemelt küldetésük, hogy a fiatal művészek egyéniségét, és sokoldalúságát bemutassák. „Fontos a tehetséggondozás és a tehetségek felkutatása, ezért volt nagy öröm a számunkra, hogy a MOME Tervezőgrafika tanszékének egy tavalyi kurzusát a tűzfalfestés témájának szentelte” – emelte ki.

Zsuffa Zsanna munkáját egy nagyon erős alkotásnak nevezte, mint mondta, fontos üzenete van és színvilágában is jól illik a környezetbe. Hozzáfűzte: nagyon kevés lehetőségük van a fiatal művészeknek, hogy kipróbálják magukat, hogy ilyen méretben tervezzenek és terveiket meg is valósítsák, így ez a diákok számára is jó tapasztalatot és gyakorlási lehetőséget jelenthet.

A MOME kurzusának célja az volt, hogy 14 tervezőgrafika szakos hallgató a környezetvédelem fontosságát előtérbe helyező látványterveket készítsen. Az előengedélyeztetést követően három tervről online szavazást tartottak az urbanplayer.hu weboldalon, ennek eredményeként valósult meg a nagyméretű kócsagot ábrázoló falfestmény, amelyet a tűzfalszínesítő szervezet művészei alkottak meg a tervezővel közösen.

A szervezet életében mindenképpen mérföldkő ez a projekt, hiszen hosszú távú közös munka alakulhat ki a jövőben az egyetemmel –mondta el Flór Péter, a Színes Város főtitkára. Ahogy több más esetben, úgy itt is először a hőszigetelés készült el, majd utána a falfestés.

Vargha Balázs, a MOME Tervezőgrafika tanszékének vezetője szintén méltatta a közös munkát, mert – mint mondta – oktatásmódszertani szempontból is fontos, hogy egy grafikus tervező tudjon nagyobb léptékben gondolkodni, és jó felület erre egy nagyméretű tűzfal.

Mint hozzátette, a városban élőkkel való vizuális kapcsolatteremtés eszköze is a kültéri falfestés, mivel méreténél és láthatóságánál fogva olyan erővel szólítja meg a városlakókat, ami egyedülállóvá teszi ezt a kommunikációs formát.