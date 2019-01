A hazugságokat mindenki tudja

Aszhar Farhadi ezúttal thriller műfajban mutatja meg a családi ingoványt

Sokféle várakozás előzi meg azokat a filmeket, amelyekben nagyágyúk dolgoznak együtt. Az Oscar-díjas iráni rendező-forgatókönyvíró, Aszhar Farhadi vagy a szintén Oscar-díjas színészházaspár, Penélope Cruz és Javier Bardem neve külön-külön is hívószó, de a napokban a hazai mozikban is bemutatott, Mindenki tudja esetében mindez összeadódik. Ráadásul az iráni rendező eddigi legnagyobb költségvetésű filmjében olyan spanyol alkotótársakat választott, mint Jose-Luis Alcaine operatőr és Sonia Grande jelmeztervező, Pedro Almodóvar állandó munkatársai.

Aszhar Farhadi azzal is meglepte a jóval szikárabb képiséghez és filmnyelvhez szokott nézőit, hogy olyan thrillerrel jelentkezett, amely elénk tár valami tipikusan spanyol életérzést is. A Mindenki tudja onnan indul, hogy Laura (Penélope Cruz) a kisfiával és lányával hazalátogat Buenos Airesből a spanyolországi szülőfalujába, a testvére esküvőjére – és itt látunk mindent, ami tipikusan, már-már közhelyesen eszünkbe juthat egy kis spanyolországi közösségről: napfény, nagycsalád, széles gesztusok, hatalmas ölelések és vállon veregetések, önfeledt lakodalmi mulatozás. Olyan idill kerekedik, hogy a néző hajlamos elengedni a füle mellett azokat a megjegyzéseket, amelyek egy-egy szereplő anyagi helyzetét firtatják, és szemet hunyunk afölött, ha irigykedés vegyül a mézes-mázas örömködésbe. Aztán észrevétlenül vált borzongató thrillerre a film, de ez nem a műfaj tipikus kliséinek felvonultatása – van ugyan emberrablás, váltságdíj-követelés, találgatás, hogy ki lehet a tettes, de ez csak a történet felszíne, valójában ekkorra már megérkezünk Farhadi otthonos terepére: az emberi hazugságok ingoványába. Az idill megreccsen, és igen törékenynek bizonyulnak a családi kötelékek is – furcsa kontraszt, hogy egy rég lezárt kapcsolat a legerősebb, Laura és egykori szerelme, Paco (Javier Bardem) összetartozása túlmutat a szerelmi sokszögek primitív kuszaságán.

A film egyik erőssége, hogy annak ellenére fenntartja végig a feszültséget, hogy olyan dilemmákat állít elénk, amelyekre szinte azonnal tudjuk a szereplők és talán a magunk válaszait is: ilyenkor szabad-e értesíteni a rendőrséget; mi várható el egy embertől, akit kirekesztettünk a saját történetéből; egy élet munkája lehet-e értékesebb, mint egy másik ember élete; érdemes-e áldozatot hozni olyanokért, akik megvetnek? Sőt Farhadi még tovább megy: leleplez mindenkit. Látjuk a tettest, ismerjük a motivációit, majd szembesít a szemtanúk hallgatásával.

– Te mit tennél? – szegezi nekünk újra és újra a kérdést, amely a stáblista tovagördülése után is ugyanúgy érvényes. A történet ugyanis úgy oldódik meg, hogy valójában semmi sincs rendben.