A Fran Palermo Akvárium-koncertje zárja a Budapest Showcase Hubot

Az egyik legígéretesebb hazai fiatal rockcsapat, a Fran Palermo koncertje zárja az idei Budapest Showcase Hub (BUSH) fesztivált szombaton az Akvárium Klubban. A népszerű zenekar jövő tavaszra tervezi új albumát.

A legjobb magyar jungle-rock csapatként számon tartott Fran Palermo idén áprilisban az A38 hajón ünnepelte hatodik születésnapját, majd végigturnézták a nyarat, megfordultak minden fontosabb fesztiválon, de felléptek Romániában, Bécsben és Lengyelországban is. A karizmatikus frontemberről, Henri Gonzóról idén dokumentumfilm is készült Henri címmel – szerepel a szervezők MTI-hez eljuttatott ajánlójában.

Mint írták, a zenei motívumait a lehető legszélesebb skáláról – az indie-től az afropopig – válogató Fran Palermo teljes gőzzel dolgozik harmadik nagylemezén, amely a tervek szerint jövő tavasszal jelenik meg. A csapat eddigi két stúdióanyaga a Fran Palermo (2015) és a Razzle Dazzle (2016) volt.

„Az már biztos, hogy a lemez címe Crocodile Juice Bar lesz. Az album mentora Tövisházi Ambrus (Erik Sumo Band, Péterfy Bori & Love Band), akinek a neve garancia a minőségre” – idézte a közlemény Henri Gonzót. Az készülő új anyagból az első ízelítőt november 17-én szombaton hallhatja a közönség, hiszen két vadonatúj dalt is eljátszik az együttes. Ebből az egyik a Demons On the Beach, amihez a tervek szerint decemberben egy videoklip is érkezik.

A koncerten a Henri által összeválogatott háttérvetítésen túl a berlini Marco Riedel fénytechnikus az eseményre különleges látványt kreált.

A 2016-ban az év felfedezettje kategóriában Petőfi Zenei Díjat kapott Fran Palermo tagjai: Henri Gonzalez (ének, gitár), Topuzidisz Dimitrisz (gitár, vokál), Daniel Perez (ütőhangszerek), Tölli Máté (basszusgitár), Jambrik Gergely (szaxofon, vokál), Bihaly Áron (trombita), Sajó Dániel (trombita) és Árvay Gábor(billentyűs hangszerek).

A zeneipari szakembereket tömörítő Budapest Showcase Hub (BUSH) fesztivál szombati záróeseményén a Fran Palermo mellett színpadra lép a román elektro-színtér egyik legfontosabb zenekara, a Golan is.