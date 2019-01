A főnix mítosza és a tüzet uraló artistaművészek

A Rippel Brothers különleges műsort rendez a Fővárosi Nagycirkuszban

Főnix – Tűzcirkusz címmel és a Rippel Brothers rendezésében január 19-től indul a Fővárosi Nagycirkusz innovatív műsora. A tűz mint őselem köré épülő produkcióban egy kivétellel csak magyar sztárok lépnek fel.

„Újév napján mi is újjászületünk, magunk mögött hagyjuk a régit, és új tervekkel, újult erővel vágunk neki az új esztendőnek. Ilyenkor maga a világ is rálép a megújulás ösvényére, ahogy a nappalok újra egyre hosszabbak lesznek. Ezt az újjászületést szimbolizálja egy ősi mitikus madár, a főnix is, amely, midőn megérzi végzetét, máglyát rak, és a tűzben elégve ismét fiókává válik” – a honlapján közzétett ajánlóban ezekkel a szavakkal vezeti fel készülő előadását a Fővárosi Nagycirkusz.

Itthon is elkezdődött a cirkuszművészet megreformálása, a tradíciók ápolása mellett a Fővárosi Nagycirkusz a klasszikus cirkuszi előadásaiban is egyre több innovatív megoldást alkalmaz. Az elmúlt években már volt jég- és vízközpontú műsor, a következő különleges előadás pedig a tűzre mint őselemre épül.

A Főnix a tűz és az emberek kapcsolatát mutatja be többszörös cirkuszfesztivál-díjas artisták, tűzzsonglőrök, tűzakrobaták lélegzetelállító számaival. A műsor rendezői a világhírű, többszörös Guinness-rekorder artistaművész testvérpár, a Rippel Brothers, akik erőemelő számukkal prezentálják egymásba vetett bizalmukat. A Főnix nemcsak a tűz látványos megjelenítése által lesz különleges, hanem azért is, mert a kétórás műsorban az argentin Los Gauchos-csoport kivételével csak magyar artistacsillagok lépnek fel.

Ez egy különleges és ritka alkalom, hogy a magyar artistatársadalom elfoglalt, élvonalbeli művészeit egy előadásban láthatja a hazai közönség. Fellép többek között a monte-carlói nemzetközi cirkuszfesztiválon Arany- és Ezüst Bohóc-díjjal elismert Richter Flórián és fia, Kevin gyengéd és baráti bánásmódon alapuló állatprodukciókkal, valamint egy tradicionális magyar zsokészámban is láthatja őket a közönség.

A számtalan nemzetközi cirkuszfesztiválon sikert arató ifj. Simet László is két lenyűgöző produkcióval lép a porondra, egy motoros drótkötél- és egy halálkerékszámmal. Nagy Molnár Dávid világbajnok illuzionista és bűvész két produkcióval varázsolja el a nagyérdeműt, Faludi Szilvi és Jerabek Csenge görkorcsolya- és levegő-karika számmal, a Rippel Brothers Mozgásművészeti Akadémiáról négy 10-11 éves kislány, a Tűzangyalok légtornász-produkcióval ejtik ámulatba a közönséget. Az Anima Prizma tüzes eszközökkel merész bemutatókat tart.

A műsor összeállításakor fontos szempont volt, hogy olyan produk­ciókat és olyan tüzes elemeket vonultassanak fel, amelyeket még nem látott a hazai közönség. A minden korosztálynak élményt ígérő előadás január 19-től március 10-ig lesz műsoron.