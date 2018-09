A cirkuszhercegnő színre lép

Tizenhat bemutatót tervez a Miskolci Nemzeti Színház

A minőség és a sokszínűség jegyében szeretnék az új évadot végigjátszani a Miskolci Nemzeti Színház művészei, folytatva a Béres-éra többéves sikerszériáját. Első kőszínházunkban nem spórolnak a bemutatókkal: az alig egyéves időszakban tizenhat új darabbal lepik meg a nézőket.

Béres Attila igazgató-rendező így búcsúzott el a májusi évad végi társulati ülésen kollégáitól: „Kiemelkedő előadások, közel száznegyvenezer néző, pozitív szakmai és nézői visszajelzések, számos fesztiválmeghívás – röviden így foglalható össze a most magunk mögött hagyott évad. A számok is mutatják: bár kevesebb előadást játszottunk az idén, a nézőszám mégis meghaladta a tavalyit, a jövő évadra pedig eddig kétezer-nyolcszáz bérletet váltottak – ezerkétszázzal többet, mint az előző évad azonos időszakában –, ebből kétszázan új bérletesek. A társulat tagjai számos szakmai elismerésben részesültek ebben az évben.”

Az adatok és az elismerések jelzik, hogy Miskolcon nagyon komoly, elmélyült színházi munka folyik évek óta. Szeptember elejéig már 4500 felnőttbérlet kelt el, az ifjúsági bérletek árusítását pedig ezen a héten kezdik meg. A 2018–2019-es évadnyitón szintén optimistán beszélt az igazgató, akinek a jelszava továbbra is a „minőség és sokszínűség”, utalva arra, hogy a minőségre garancia a társulat, a sokszínűséget pedig garantálja az évadterv.

Szeptemberben és októberben hat bemutatóval várják a nézőket. A megszokott műfaji sokszínűség idén is jellemző, hiszen opera, balett, musical, operett, mesejáték, klasszikus és kortárs színdarabok egyaránt megtalálhatók az előadások között. Az első két hónap tehát igen kemény munkával telik, hiszen szeptemberben három bemutatójuk is lesz: 21-én Kálmán Imrétől A cirkuszhercegnő operettet, 28-án Enyedi Éva Lear című drámáját, 29-én pedig Békés Pál–Várkonyi Mátyás Félőlény című zenés mesejátékát adják elő.

Októberben szintén három bemutatóra készülnek: Csehov Három nővérét, Kosztolányi Dezső Édes Annáját, valamint egy táncelőadást, az Álom luxuskivitelben-t viszik színre.

Október közepéig hat új bemutatója lesz a Miskolci Nemzeti Színháznak, ezenkívül több fesztiválra is elmennek – szeptember 7-én a fővárosban a Thália Színház szervezésében a Vidéki Színházak Fesztiválján, a Pesti Magyar Színházban láthatja a közönség az Ahogy tetszik-et, a hónap közepén a Casablanca táncelőadással utaznak Pécsre, október elején pedig A mi osztályunk című előadást hívták meg a szatmárnémeti Tranzit Fesztre.

A társulat a 2018–2019-es évadban egy színművésszel (Litauszky Lilla), három balettművésszel (Harangozó Lili, Filippo Nestola, Guido di Vona) és két énekkari taggal bővült, a Miskolci Balett pedig új balettmesterrel, Solti Csabával dolgozik tovább. Egyébként a miskolci színháznál van a legtöbb fiatal diplomás művész, a társulatnak csaknem a fele.

Béres Attila azt tartja az egyik legjelentősebb eredményüknek, hogy több évtized után sikerült megteremte­niük annak a lehetőségét, hogy a Kamaraszínházban és a Játékszínben egyszerre lehessen előadást tartani. A direktor ebben az évadban két darabot rendez: Mikó Csaba Agavé című kortárs színművét és Bertolt Brecht Jó embert keresünk című zenés példázatát. Nemrég megújult a nagyszínház forgódeszkája, a vizesblokkok, az öltözők és a büfé, kicserélték a közönségforgalmi tereken a kopott szőnyegeket, amiért Béres köszönetet mondott a fenntartónak, a városvezetésnek.

A sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szeretet, a tisztelet, amit a miskolci polgárok estéről estére tanúsítanak színházuk iránt, nagy felelősséget ró rájuk, de ismerve a társulatuk erejét, szakmaiságát, egészen biztos benne, hogy ennek a szeretetnek idén is meg fognak felelni, s figyelnek arra, hogy a fiatalokat és azokat a miskolciakat is bevonzzák a teátrumba, akik mindeddig nem tapasztalhatták meg a színház csodáját.

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere társulati köszöntőjében kiemelte: a város büszke a színházára, amit a látogatók száma is bizonyít. Szerinte a csaknem száznegyvenezres nézőszám vidéki viszonylatban igen kimagaslónak számít. A polgármester elmondta, fenntartói oldalról úgy látják, több erős pillérre is támaszkodhat a teátrum, a miskolci nézők szeretetén túl például a magyar államra, amely magasra értékeli az itt folyó munkát, hiszen elégedett a működésével és a vezetésével is. Kriza Ákos azt reméli, hogy ilyen stabil lábakon állva az idei évad legalább olyan sikeres lesz, mint az előző.