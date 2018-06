A Caligula helytartója Gyulán

Székely János több műfajban is jelentős életműve ismét előtérbe kerül

„Van a szellemnek bizonyos ökonómiája: ami egyszer már megvan, azt nem kell még egyszer megcsinálni. Mihelyt a hanyatt heverő állattetem képét valaki egyszer már tökéletesen megfogalmazta, minekünk nem kell újra vesződnünk ezzel, egyszerűen ellophatjuk tőle – erre való az idézet” – írja Székely János A nyugati hadtest című könyvének Pálinkásról, a (nem ok nélkül) makrancos lóról szóló elbeszélésében, majd idézi is ­Baudelaire Egy dög című versét, hogy ennek segítségével mutassa be az elpusztult állatot.

Olyan könnyedén hívja ki a táblához, iskolázza le, majd pofozza fel a posztmodernt ezzel a gesztusával, hogy az embernek könny szökik a szemébe a meghatottságtól.

Most azonban mégsem (csak) erről a kötetéről, nem a prózaíróról, és még csak nem is a kiváló költőről szeretnék írni, hanem elsősorban a drámaíró Székely Jánost ajánlom a figyelmükbe. Ugyanis éppen negyven évvel ezelőtt mutatták be a Gyulai Várszínházban Harag György azóta is jegyzett rendezésében Székely János Caligula helytartója című drámáját.

A hetvenes-nyolcvanas években Székely János volt a legtöbbet játszott kortárs szerző Gyulán, öt darabja is színre került. Éppen ezért idén június 26-án és 27-én kétnapos programsorozattal – tudományos konferenciával, a költészetéből rendezett Én és a világ című előadói esttel, a Dózsa-monodráma bemutatásával (amelyet Bartus László ad elő), kerekasztal-beszélgetéssel, A nyugati hadtest novelláinak élő hangjáték-bemutatójával próbálja a színház felhívni a figyelmet Székely János egész életművére, és mindkét nap zárásaként a Caligula helytartója új bemutatójával, amelyet a Nemzeti Színházzal közösen visznek színre.

(Ez a két nap egyébként egy hosszabb távú elképzelés első megvalósulása, amelynek célja az elmúlt évtizedek nemzeti klasszikusai életművének újra előtérbe állítása hasonló programsorozatokkal és a továbbiakban a Nemzeti Színházzal együttműködve. A két színház az elkövetkező években arra vállalkozik, hogy a közelmúlt nemzeti klasszikusainak az utóbbi években kissé háttérbe szorult életművei­re egy-egy kétnapos programsorozattal, benne egy-egy fontos drámájának bemutatásával felhívja a figyelmet. Idén tehát Székely Jánosra, jövőre Weöres Sándorra, majd Németh Lászlóra, Illyés Gyulára, Márai Sándorra, Sütő Andrásra – előbb Gyulán, majd Budapesten, de akár egy vidéki vagy a határain­kon túli nagyvárosban is.)

Az 1929 és 1992 között élő és alkotó Székely János a XX. század második felének egyik legfontosabb, minden műnemben jelentőset alkotó, és éppen a Caligula helytartója című drámájával világirodalmi rangra is emelkedő magyar író. Életműve túllép és túlmutat a regionális (erdélyi) és aktuálpolitikai meghatározottságokon.

Legjobb művei minden személyes vallomásszerűségük ellenére kifejezik a XX. század transzcendens fogódzóktól megfosztott új emberi szituáltságát éppúgy, mint ahogy korának közösségi sorskérdéseit is egyetemes igénnyel fogalmazzák meg, a legáltalánosabb emberi léthelyzet szintjére emelve.

Székely János a Gyulai Várszínház igazgatójának, Elek Tibornak is szívügye lehet, hiszen a doktori disszertációját az író életművéről írta, amely monográfiaként két kiadást is megért. Most előadóként szerepel majd a tudományos konferencián és a kerekasztal-beszélgetésben, de ő a szerkesztő-dramaturgja a Székely János verseiből összeállított Én és a világ című előadói estnek is.

A költő verseit Henn János, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház művésze mondja el, de színpadra lép Trill Zsolt, Horváth Lajos Ottó, Bodrogi Gyula, Schnell Ádám, Széles Tamás és Szarvas József is. Minden, a drámát, az irodalmat és nem utolsósorban a méltatlanul kevéssé ismert Székely Jánost kedvelő nézőnek és olvasónak ott a helye.